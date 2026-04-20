أقدمت السلطات الباكستانية على إغلاق عدد من الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد أمام وسائل النقل العام، في إطار تدابير أمنية مشددة تسبق جولة مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار الغموض حول انعقادها، كما تم إخلاء الفندقين الرئيسيين في "المنطقة الحمراء" بالمدينة من النزلاء تحسباً لوصول الوفود.

إغلاق الطرق السريعة

وبحسب ما نقلته صحيفة داون الباكستانية، فإن الإغلاق شمل الطرق الرئيسية القادمة من لاهور وبيشاور وفيصل آباد، مع الإبقاء على حركة السير متاحة أمام المركبات الخاصة دون قيود.

وأوضح متحدث باسم إدارة مدينة لاهور أن طريق لاهور–إسلام آباد السريع (M2) تم إغلاقه مؤقتاً أمام وسائل النقل العام لمدة يوم واحد، تنفيذاً لتوجيهات السلطات الفيدرالية، وذلك لضمان تأمين محكم للعاصمة خلال الفترة الحالية.

مفاوضات أمريكا وإيران

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تؤكد فيه طهران أنها لا تملك أي خطط للدخول في مفاوضات حالياً، بينما يُتوقع أن يسافر نائب الرئيس جيه دي فانس وكبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسلام آباد اليوم حسب ما ذكر الرئيس الأمريكي، ما يزيد من حالة الترقب بشأن مستقبل هذه المحادثات المحتملة.