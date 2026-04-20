قُبيل محادثات إيران وأمريكا.. لقطات ترصد إجراءات أمنية مشددة في باكستان

كتب : محمد جعفر

02:02 م 20/04/2026 تعديل في 02:02 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    استعدادات باكستان
  • عرض 4 صورة
    استعدادات باكستان
  • عرض 4 صورة
    استعدادات باكستان

أقدمت السلطات الباكستانية على إغلاق عدد من الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد أمام وسائل النقل العام، في إطار تدابير أمنية مشددة تسبق جولة مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار الغموض حول انعقادها، كما تم إخلاء الفندقين الرئيسيين في "المنطقة الحمراء" بالمدينة من النزلاء تحسباً لوصول الوفود.

إغلاق الطرق السريعة

وبحسب ما نقلته صحيفة داون الباكستانية، فإن الإغلاق شمل الطرق الرئيسية القادمة من لاهور وبيشاور وفيصل آباد، مع الإبقاء على حركة السير متاحة أمام المركبات الخاصة دون قيود.

وأوضح متحدث باسم إدارة مدينة لاهور أن طريق لاهور–إسلام آباد السريع (M2) تم إغلاقه مؤقتاً أمام وسائل النقل العام لمدة يوم واحد، تنفيذاً لتوجيهات السلطات الفيدرالية، وذلك لضمان تأمين محكم للعاصمة خلال الفترة الحالية.

مفاوضات أمريكا وإيران

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تؤكد فيه طهران أنها لا تملك أي خطط للدخول في مفاوضات حالياً، بينما يُتوقع أن يسافر نائب الرئيس جيه دي فانس وكبار المسؤولين الأمريكيين إلى إسلام آباد اليوم حسب ما ذكر الرئيس الأمريكي، ما يزيد من حالة الترقب بشأن مستقبل هذه المحادثات المحتملة.

إغلاق طرق إسلام آباد مفاوضات أمريكا وإيران استعدادات باكستان الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مودرن ترد على الأهلي: معلومة الخطيب صادرة من داخل مجلس الإدارة
رياضة محلية

مودرن ترد على الأهلي: معلومة الخطيب صادرة من داخل مجلس الإدارة
انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
زووم

انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
بعد رفع شركات الأسعار 50%.. زيادة جديد في هواتف أوبو للمرة الثالث
اقتصاد

بعد رفع شركات الأسعار 50%.. زيادة جديد في هواتف أوبو للمرة الثالث

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
اقتصاد

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
زووم

بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)