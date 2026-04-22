قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب وقذف المحامية علياء سلامة صديقة ابنتها، وإعادة القضية للنيابة لاتخاذ شؤونها.

رفض دعوى والدة شيماء جمال ضد صديقة ابنتها

وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال ضد صديقة ابنتها علياء سلامة، تتهمها فيهما بالتشهير.

تحقيقات واقعة التشهير بين والدة شيماء جمال وصديقة ابنتها

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت علياء سلامة للمحكمة الاقتصادية، في اتهامها بالتشهير بوالدة الإعلامية شيماء جمال.

وكان دفاع ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية شيماء جمال، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامية علياء سلامة، يتهمها فيه بالتشهير بموكلته على منصات التواصل الاجتماعي.





