كشف مصدر مسؤول حقيقة ما تردد بشأن اتجاه الحكومة إلى مد مواعيد إغلاق المحلات لتصبح الساعة 12 منتصف الليل بدلًا من الساعة 11 مساءً

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تطبيق التوقيت الصيفي والذي يتضمن تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، غدًا الخميس 22 أبريل 2026، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم التوقيت الصيفي.

ونفى المصدر، في تصريحات لمصراوي، اتخاذ أو صدور قرارات جديدة من الحكومة في هذا الشأن حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن الحكومة لم تعتمد أي تعديلات جديدة على مواعيد غلق المحلات، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا فور صدورها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق مد مواعيد غلق المحال لتكون الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً حتى يوم 27 أبريل الجاري، مع استمرار استثناء المناطق السياحية التي تعمل وفق طبيعة أنشطتها المعتادة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار جاء مراعاة لاحتفالات الإخوة المسيحيين، بما يسمح بمرونة أكبر في حركة الأنشطة التجارية خلال تلك الفترة.

يُذكر أن الحكومة كانت قد قررت سابقًا تعديل مواعيد غلق المحال والمقاهي لتكون الساعة 9 مساءً، على أن تمتد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الأوضاع العالمية.