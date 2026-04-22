التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟

كتب : محمد أبو بكر

03:36 م 22/04/2026

كشف مصدر مسؤول حقيقة ما تردد بشأن اتجاه الحكومة إلى مد مواعيد إغلاق المحلات لتصبح الساعة 12 منتصف الليل بدلًا من الساعة 11 مساءً

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تطبيق التوقيت الصيفي والذي يتضمن تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، غدًا الخميس 22 أبريل 2026، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم التوقيت الصيفي.

ونفى المصدر، في تصريحات لمصراوي، اتخاذ أو صدور قرارات جديدة من الحكومة في هذا الشأن حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن الحكومة لم تعتمد أي تعديلات جديدة على مواعيد غلق المحلات، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا فور صدورها.

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق مد مواعيد غلق المحال لتكون الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً حتى يوم 27 أبريل الجاري، مع استمرار استثناء المناطق السياحية التي تعمل وفق طبيعة أنشطتها المعتادة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار جاء مراعاة لاحتفالات الإخوة المسيحيين، بما يسمح بمرونة أكبر في حركة الأنشطة التجارية خلال تلك الفترة.

يُذكر أن الحكومة كانت قد قررت سابقًا تعديل مواعيد غلق المحال والمقاهي لتكون الساعة 9 مساءً، على أن تمتد حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الأوضاع العالمية.

فيديو قد يعجبك



لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
أخبار البنوك

لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
أخبار مصر

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
اقتصاد

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟