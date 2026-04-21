وزير الخارجية يؤكد أهمية الوصول لتسوية تسهم في احتواء التوتر بلبنان

كتب : أسماء البتاكوشي

10:00 ص 21/04/2026 تعديل في 10:06 ص
    مباحثات مصرية أمريكية حول السودان ولبنان والمفاوضات مع إيران 1
  • عرض 4 صورة
    الدكتور بدر عبد العاطي يستقبل مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
  • عرض 4 صورة
    مباحثات مصرية أمريكية حول السودان ولبنان والمفاوضات مع إيران

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الاثنين 20 أبريل، مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، حيث تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، شملت الأوضاع في السودان ولبنان والقرن الأفريقي وليبيا، إضافة إلى قضية الأمن المائي المصري.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء عكس تقديراً مشتركاً لعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، واستمرار التنسيق حول القضايا الإقليمية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في المنطقة ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها مصر لخفض التصعيد، مؤكداً دعم القاهرة للمسار التفاوضي وأهمية الوصول إلى تسوية تسهم في احتواء التوتر وتعزيز الاستقرار.

وبشأن الأزمة في السودان، شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية، مع رفض أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى تصعيد الصراع أو تعرقل الحل السياسي. كما أكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار، بما يسمح بإدخال المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الأجواء لإطلاق مسار سياسي شامل بملكية سودانية.

كما أكد أهمية دعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على تماسكها، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، بما يسهم في منع مزيد من التدهور والحفاظ على استقرار البلاد.

وفيما يخص لبنان، جدد الوزير التأكيد على موقف مصر الداعم لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل، مع دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش، مرحباً بوقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخراً.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير على أهمية احترام سيادة دول المنطقة، خاصة الصومال وإريتريا، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ملف الأمن المائي، أكد أن نهر النيل يمثل قضية وجودية لمصر، مشدداً على رفض أي إجراءات أحادية تتعلق بالأنهار الدولية.

من جانبه، أعرب مسعد بولس عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيداً بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار، ومؤكداً حرص الولايات المتحدة على تعزيز الشراكة مع مصر، واستمرار التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.

