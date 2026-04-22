استعرض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المتسارعة، وذلك خلال اجتماع عقداه في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم الأربعاء.

تعزيز التعاون الثنائي

أعرب الأمير تميم، عن تطلعه بأن تُشكّل هذه الزيارة دفعة قوية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على تنمية الروابط مع قطر بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء.

موقف سوري حاسم تجاه التصعيد الإيراني

وفي لفتة سياسية بارزة، أعلن أحمد الشرع عن تضامن سوريا الكامل مع دولة قطر في وجه الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها وعددا من دول المنطقة، مؤكدا دعم دمشق لكافة الإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وبدوره، أعرب تميم بن حمد عن شكره لموقف سوريا المتضامن، مثمّنا هذه المساندة في ظل الظروف الراهنة.

دعم الاستقرار الإقليمي

اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على الحرص المشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مع استعراض سُبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بما يواكب التحديات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.