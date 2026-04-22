اليونان: إيران استهدفت سفينة تابعة لنا قرب مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

04:45 م 22/04/2026

جيورجوس جيرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني

أعلن جيورجوس جيرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني، تعرض ناقلة شحن مرتبطة ببلاده لهجوم مسلح أثناء إبحارها بالقرب من مضيق هرمز، ضمن تداعيات حرب إيران.

وأوضح جيرابيتريتيس، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، الأربعاء، أنه هناك تأكيدات على وقوع الاعتداء على السفينة، إلا أنه لم يتمكن حتى اللحظة من الجزم بوقوعها تحت سيطرة القوات الإيرانية بشكل كامل.

تداعيات الهجوم البحري ومخاوف حرب إيران

ووصف وزير الخارجية اليوناني الحالة الراهنة في الممر المائي بأنها "مقلقة للغاية"، موجها نداء عاجلا لكافة السفن المملوكة لشركات يونانية بضرورة الامتناع عن المرور عبر هذا الشريان الملاحي الحيوي لتجنب الانزلاق في أتون حرب إيران.

وأشار جيرابيتريتيس إلى أن السفينة المستهدفة ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لشركة يونانية، وكانت تحاول الخروج من مضيق هرمز وقت وقوع الحادث، مما دفع أثينا لإصدار إشعار عام يطالب البحارة بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بضبط النفس وتجنب عبور المنطقة تماما في ظل صراع إيران وأمريكا.

إجراءات أثينا بعد هجمات مضيق هرمز

وتأتي هذه الواقعة ضمن سياق أوسع شمل استهداف 3 سفن من قبل الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام في طهران.

وبينما لا يزال الغموض يكتنف مصير السفينة اليونانية، أكدت التقارير أن الحرس الثوري قام فعليا بمصادرة سفينتين أخريين واقتيادهما إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مما يزيد من تعقيدات المشهد العسكري والسياسي المرتبط بملف حرب إيران.

