الدوري المصري

المصري

1 1
17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:30

سيلتا فيجو

رفقة مكي وتامر حسني.. حمد فتحي لاعب السلة يكشف كواليس تجربته في التمثيل

كتب : هند عواد

04:14 م 22/04/2026
    اللاعب حمد فتحي وشيكابالا
    اللاعب حمد فتحي
    اللاعب حمد فتحي ومحمد هنيدي
    حمد فتحي وشيكابالا
    حمد فتحي

كشف حمد فتحي، لاعب فريق السلة بالمصرية للاتصالات، كواليس تجربته في التمثيل، رفقة نجوم مثل محمد عادل إمام وأحمد مكي.

وقاد حمد فتحي الملقب بـ"العملاق" المصرية للاتصالات لنهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد إقصاء الأهلي، لكنه خسر من الزمالك.

حمد فتحي عن تجربة التمثيل

لم تتوقف مسيرة حمد فتحي عند كرة السلة، فامتلك اللاعب تجربة سابقة في التمثيل، إذ شارك في عدة أعمال مثل فيلم "تاج" ومسلسل "خلصانة بشياكة".

وقال حمد فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "أول تجربة تمثيل جت بالصدفة، كنت في الشرقية للدخان أول سنة قبل الإصابة والمنتخب، جالي مشهد مع أحمد مكي في مسلسل خلصانة بشياكة بالصدفة، والتجربة كملت ولقيت حد من الإنتاج بيكلمني".

وأضاف: "وبعدها شاركت في أكثر من عمل مثل فيلم تاج مع تامر حسني وفيلم عمهم مع محمد إمام، لكنني لو خيّرت بين التمثيل والسلة سأختار السلة، فهي أكتر حاجة بحبها".

"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
