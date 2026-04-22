كشف حمد فتحي، لاعب فريق السلة بالمصرية للاتصالات، كواليس تجربته في التمثيل، رفقة نجوم مثل محمد عادل إمام وأحمد مكي.

وقاد حمد فتحي الملقب بـ"العملاق" المصرية للاتصالات لنهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد إقصاء الأهلي، لكنه خسر من الزمالك.

حمد فتحي عن تجربة التمثيل

لم تتوقف مسيرة حمد فتحي عند كرة السلة، فامتلك اللاعب تجربة سابقة في التمثيل، إذ شارك في عدة أعمال مثل فيلم "تاج" ومسلسل "خلصانة بشياكة".

وقال حمد فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "أول تجربة تمثيل جت بالصدفة، كنت في الشرقية للدخان أول سنة قبل الإصابة والمنتخب، جالي مشهد مع أحمد مكي في مسلسل خلصانة بشياكة بالصدفة، والتجربة كملت ولقيت حد من الإنتاج بيكلمني".

وأضاف: "وبعدها شاركت في أكثر من عمل مثل فيلم تاج مع تامر حسني وفيلم عمهم مع محمد إمام، لكنني لو خيّرت بين التمثيل والسلة سأختار السلة، فهي أكتر حاجة بحبها".

اقرأ أيضًا:

