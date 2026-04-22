أمريكا تمدد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني والروسي

كتب : وكالات

05:44 م 22/04/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تمديد الإعفاءات المتعلقة بالنفط الإيراني والروسي، مؤكدًا أنه جاء بعد طلبات من دول معرضة للمخاطر.

وقال بيسنت في بيان اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 دول تواصلت معه الأسبوع الماضي لتمديد تخفيف العقوبات النفطية.

وأوضح بيسنت، أن الولايات المتحدة تمكنت من فك القيود عن أكثر من 250 مليون برميل من النفط في البحر بفضل تخفيف العقوبات ولولا ذلك لكانت الأسعار أعلى.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي، إلى أن الادعاءات بأن إيران يمكن أن تربح 14 مليار دولار من رفع العقوبات هي "هراء محض".

ارتفاع مخزون النفط الخام وتراجع البنزين في أمريكا

وفي سياق آخر، سجل مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفاعا غير متوقع خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل الحالي بواقع 1.9 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 900 ألف برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 1.2 برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 465.7 مليون برميل أي أعلى بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

