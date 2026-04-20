انطلاق الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا وبحث تطورات الشرق الأوسط

07:25 م 20/04/2026
    عبد العاطي يستقبل الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير مارتن برنز، أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، بمناسبة انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، أشاد عبد العاطي بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى التطورات في الشرق الأوسط، حيث تناول وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة المبذولة لدعم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وإنهاء الحرب.

