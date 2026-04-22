

يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة توجهًا ملحوظًا من المقبلين على الشراء نحو سوق المستعمل، خاصة مع الارتفاع المستمر بأسعار السيارات الزيرو، ما دفع الكثيرين لإعادة حساباتهم والبحث عن بدائل اقتصادية أكثر استقرارًا.

وتبرز فئة الهاتشباك كأحد أكثر الأنماط جذبًا داخل سوق المستعمل خاصة لفئة الشباب والمبتدئين، نظرًا لكونها سيارات عملية واقتصادية في الاستهلاك والصيانة.



أوبل كورسا

تعد أوبل كورسا 2022 من أكثر السيارات الهاتشباك انتشارًا في سوق المستعمل، وتبدأ أسعارها تقريبًا من 750 ألف جنيه وتصل أسعارها إلى 900 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت

تأتي سوزوكي سويفت 2022 ضمن خيارات الهاتشباك الاقتصادية ، حيث تتراوح أسعارها في سوق المستعمل ما بين 650 إلى 850 ألف جنيه تقريبًا، وتتحكم الحالة وسنة الصنع في السعر النهائي.

ستروين C3



تتوفر ستروين C3 موديل 2022 الأوروبية المميزة التي تنتمي لفئة الهاتشباك في سوق المستعمل وتتراوح أسعارها بين 650 ألف جنيه وقد تصل إلى 900 ألف جنيهوتتحكم الحالة وسنة الصنع في السعر النهائي.

هيونداي i10

تدخل هيونداي i10 موديل 2017 ضمن فئة الهاتشباك الصغيرة الاقتصادية، تباع بمتوسط سعري 450 ألف جنيه وتتحكم الحالة وسنة الصنع في السعر النهائي.

فيات 500

تباع فيات 500 موديل 2021 في سوق المستعمل بمتوسط سعري 850 ألف إلى مليون جنيه تقريبًا. وتتحكم الحالة الفنية والكماليات في السعر النهائي.