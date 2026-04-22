بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه

كتب : محمد جمال

03:41 م 22/04/2026 تعديل في 03:41 م
    فيات 500
    فيات 500
    ستروين C3
    ستروين c3 هاتشباك
    ستروين c3 هاتشباك
    هيونداي i10
    هيونداي i10

يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة توجهًا ملحوظًا من المقبلين على الشراء نحو سوق المستعمل، خاصة مع الارتفاع المستمر بأسعار السيارات الزيرو، ما دفع الكثيرين لإعادة حساباتهم والبحث عن بدائل اقتصادية أكثر استقرارًا.

وتبرز فئة الهاتشباك كأحد أكثر الأنماط جذبًا داخل سوق المستعمل خاصة لفئة الشباب والمبتدئين، نظرًا لكونها سيارات عملية واقتصادية في الاستهلاك والصيانة.


أسعار 5 سيارات هاتشباك مستعملة بمصر:



أوبل كورسا

تعد أوبل كورسا 2022 من أكثر السيارات الهاتشباك انتشارًا في سوق المستعمل، وتبدأ أسعارها تقريبًا من 750 ألف جنيه وتصل أسعارها إلى 900 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت

تأتي سوزوكي سويفت 2022 ضمن خيارات الهاتشباك الاقتصادية ، حيث تتراوح أسعارها في سوق المستعمل ما بين 650 إلى 850 ألف جنيه تقريبًا، وتتحكم الحالة وسنة الصنع في السعر النهائي.

ستروين C3


تتوفر ستروين C3 موديل 2022 الأوروبية المميزة التي تنتمي لفئة الهاتشباك في سوق المستعمل وتتراوح أسعارها بين 650 ألف جنيه وقد تصل إلى 900 ألف جنيهوتتحكم الحالة وسنة الصنع في السعر النهائي.

هيونداي i10

تدخل هيونداي i10 موديل 2017 ضمن فئة الهاتشباك الصغيرة الاقتصادية، تباع بمتوسط سعري 450 ألف جنيه وتتحكم الحالة وسنة الصنع في السعر النهائي.

فيات 500

تباع فيات 500 موديل 2021 في سوق المستعمل بمتوسط سعري 850 ألف إلى مليون جنيه تقريبًا. وتتحكم الحالة الفنية والكماليات في السعر النهائي.

