أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، يرافقه نيكولاوس زاميس، رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، جولة ميدانية بالمنطقة الحرة بالعامرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم فرص الاستثمار.

وشملت الجولة تفقد عدد من كبرى مصانع الملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية بالمنطقة، حيث اطلع الوفد على سير العملية الإنتاجية وأحدث التقنيات المستخدمة داخل تلك المصانع.

توفير فرص عمل

وأوضح المحافظ أن المنطقة الحرة تُعد إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية بالمحافظة، لما تقوم به من دور بارز في دعم القطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين.

تعاون مصري مع الاتحاد الأوروبي

ومن جانبه، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره لمستوى التطور الذي تشهده المنطقة الحرة، مؤكدًا اهتمامه بتوسيع مجالات التعاون مع الجانب المصري، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كل من أيمن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومحمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.