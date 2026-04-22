تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

05:46 م 22/04/2026

سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار

قالت شركة إدارة سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن السفينة المسجلة في ليبيريا "إبامينونداس" تم "الاقتراب منها وإطلاق النار عليها من قبل زورق مسلح مأهول" أثناء عبورها المضيق على بعد نحو 20 ميلاً بحريًا من سواحل عُمان.

وأضافت شركة "تكنومار" أن جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم، ولم تُسجل أي إصابات، لكنها أوضحت أن عمليات الفحص الأولية أظهرت أن جسر القيادة في السفينة تعرض لأضرار.

وقالت الشركة: "نظل على اتصال وثيق مع الطاقم والسلطات المعنية. وتبقى أولويتنا هي سلامة ورفاهية طاقمنا، بينما نعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان استمرار سلامتهم والتحقيق في الحادث".

ولم تقدم الشركة مزيدًا من التفاصيل، لكنها أشارت إلى أنه سيتم نشر معلومات إضافية "عندما تطرأ تطورات جوهرية".

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
