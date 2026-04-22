عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير منتج السياحة النيلية وتعظيم الاستفادة منه.

جاء ذلك بحضور الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، ومجموعة من مالكي المنشآت الفندقية العائمة والعاملين بقطاع السياحة الثقافية.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، من بينهم الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية.

وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية باعتباره أحد أبرز الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد المصري، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تقوم على إبراز التنوع السياحي والعمل على تطوير مختلف المنتجات بالتوازي.

كما تم استعراض عدد من المقترحات لإجراء تعديلات على المسارات الحالية للرحلات النيلية بما يسهم في إثراء التجربة السياحية وزيادة جاذبية المقصد المصري.

وشملت المقترحات دراسة إتاحة الزيارات الليلية لعدد من المواقع الأثرية الواقعة على مسارات الرحلات النيلية، خاصة في إدفو وإسنا وغيرها من المواقع بمحافظتي الأقصر وأسوان، بما يسهم في تخفيف التكدس داخل المواقع الأثرية، والحفاظ عليها، وتحقيق توزيع أفضل لحركة الزيارة.

وأكد وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على تطوير منتج السياحة النيلية في إطار جهودها لتنمية وتنويع المنتجات السياحية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة للوزارة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا من حيث تنوع الأنماط السياحية.

وأشار إلى أن تحديث مسارات الزيارة الخاصة بالسياحة النيلية يسهم في تحقيق التوازن في حركة السائحين داخل المواقع الأثرية، ويعزز استدامة النشاط السياحي بها، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة وشركاء القطاع لتحقيق أقصى استفادة من هذا المنتج.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارة والغرف السياحية والجهات المعنية، لعقد اجتماعات تنسيقية لدراسة آليات تنفيذ البرامج المقترحة، بما يسهم في تحسين جودة التجربة السياحية للرحلات النيلية.

كما تناول الاجتماع متابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس المرتقب حدوثها في 2 أغسطس 2027، حيث جرى بحث آليات التنسيق مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والمنشآت الفندقية، إلى جانب الجهات المعنية، لضمان الجاهزية الكاملة لهذا الحدث الاستثنائي، وتيسير تجربة السائحين لمتابعة الظاهرة بشكل آمن ومنظم.

وأشار الاجتماع إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها من بين الدول التي ستحظى بأطول مدة مشاهدة للكسوف، والتي قد تصل إلى نحو ست دقائق، وهو ما يعزز فرص الاستفادة السياحية من هذه الظاهرة الفريدة، ويضع مصر ضمن أبرز الوجهات العالمية لمتابعتها، بما يدعم تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإقبال على المقصد المصري.