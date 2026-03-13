تصوير - هاني رجب:

أقام رئيس مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة السفير مجبتى فردوسى بور، اليوم الجمعة، احتفالية بمناسبة "يوم القدس العالمي" ومأدبة إفطار، بمقر إقامته.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، ثمّن السفير الدور الذى تضطلع به مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات فى المنطقة، والمساهمة فى الدفع نحو الحلول السياسية، بما فى ذلك دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية.



وأشار إلى تقدير الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجهود الإيجابية التى تبذلها مصر من أجل وقف الاعتداءات على قطاع غزة، ودورها فى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى غزة.



ومن جهة أخرى، قال السفير: إن "يوم القدس العالمى" يرمز إلى تضامن الشعوب الحرة فى العالم مع الشعب الفلسطينى المظلوم والدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية وصون المقدسات فى أرض فلسطين.



وأضاف، أطلق هذا اليوم الإمام الراحل الخمينى ليكون صرخةً عالمية فى وجه الظلم والاحتلال، ورمزًا لوحدة الأمة فى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.



وأكد السفير، أن قضية فلسطين والدفاع عن الشعب الفلسطينى المظلوم وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأرض المقدسة، تبقى فى صدارة أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكد أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل والدائم فى المنطقة.



وتابع السفير: إن اختيار نجل الإمام الشهيد على خامنئى يعبر بذاته عن هذا الموقف الصريح للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى الدعم المستدام لفلسطين وشعبها المظلوم حتى التحرير الكامل لأراضيها المحتلة.



وفى هذه المناسبة، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إدانتها الشديدة للجرائم والانتهاكات الجسيمة التى تُرتكب ضد القادة والمجاهدين والشعب الأعزل.



كما ندين بشدة الاعتداءات الهمجية التى تستهدف المساجد والمدارس والمستشفيات ومنازل المدنيين، وهى أعمال تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولى الإنسانى وقيم الإنسانية المشتركة.



وأضاف، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقها المشروع فى الدفاع عن نفسها استنادًا إلى القواعد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتحت مظلة الأمم المتحدة، حيث يكفل القانون الدولى للدول حق الدفاع المشروع فى مواجهة أى اعتداء أو تهديد لأمنها وسيادتها.



وأشار السفير، إلى أن تاريخ إيران المعاصر يبرهن على أن هذا البلد على مدى أكثر من ثلاثة قرون، لم يبدأ أى حرب عدوانية، بل كان نهجه قائمًا على الدفاع فى مواجهة الاعتداء.



وأكد، أن هذا الموقف يعكس رؤية سياسية متجذرة فى الحضارة الإيرانية العريقة التى كانت عبر التاريخ منبعًا للعلم والثقافة والإسهام الحضارى فى العالم.



وقال السفير: اعتمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دومًا نهج الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات، مضيفًا، منذ بداية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى حول الملف النووى وصولًا إلى التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، أثبتت إيران التزامها بالحلول الدبلوماسية المتوازنة.



وتابع: حتى بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووى ورغم ما رافق ذلك من انتهاك للالتزامات الدولية، واصلت إيران مسار الحوار وأجرت جولتين جادتين من المفاوضات حفاظًا على المسار الدبلوماسى.



وأشار إلى أن التجارب السابقة أظهرت بوضوح أن إدارة ترامب فى الولايات المتحدة لم تعد محل ثقة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى أى عملية تفاوضية مستقبلية، إذ إن الثقة فى العلاقات الدولية تقوم على الالتزام بالعهود واحترام الاتفاقات.



وفى ختام كلمته، أكد السفير تمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبادئ العدالة، والدفاع عن المظلومين، واحترام القانون الدولى، والسعى إلى حل النزاعات عبر الحوار والتفاهم.



وقال: إن يوم القدس العالمى" يذكرنا جميعًا بأن ضمير الإنسانية لا يمكن أن يقبل استمرار الظلم والاحتلال، ونسأل الله أن يأتى اليوم الذى ينعم فيه الشعب الفلسطينى بالحرية والكرامة فى أرضه، وأن يعم السلام العادل والاستقرار فى منطقتنا".



