شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج، ويوجه بإطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع"، والحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة، واجتماع مهم لمدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهيمة العمل في استكشاف المواهب بشكل متجرد في كافة المجالات، بما في ذلك في مجالي الرياضة والفنون، موجهاً بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع" على غرار برنامج "دولة التلاوة".

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.

لمدة 24 ساعة.. "مياه القاهرة" تعلن قطع المياه مؤقتًا في مدينة نصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق مدينة نصر باستثناء مناطق ( زهراء مدينة نصر، منشأة ناصر، والتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة)، وذلك يوم الجمعة الموافق 27-3-2026، اعتبارًا من الساعة 4 مساءً ولمدة 24 ساعة.

تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وكذا تدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.

مدبولي يناقش تطورات الأوضاع الإقليمية مع اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية، لاستعراض وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا التي لها تأثير على الساحتين الإقليمية والمحلية.

موعد بدء تسليم قطع أراضي بالإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم قطع أراضي بالإسكان الاجتماعي الحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/4/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/4/2026.

التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة

أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور ، وقانون العمل ، والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الحظر وتعليق الدراسة وإجازة للموظفين.. الحكومة تنفي 3 شائعات متداولة على "فيسبوك

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أُثير بشأن إعلان الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، ومنح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، إضافة إلى ما تم تداوله حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 29 مارس الجاري.

