الرئيس السيسي: المرأة المصرية ضمانة لبقاء الوطن قويًا ومتماسكًا (فيديو)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمهندسة ليلى إبراهيم، خبيرة الطاقة الذرية، خلال احتفالية الأم المصرية والأم المثالية، في مشهد إنساني مؤثر، إذ حرص على تكريمها تقديرًا للصعوبات القاسية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

قصة المهندسة ليلى إبراهيم

بدأت رحلة المهندسة ليلى إبراهيم، البالغة من العمر 66 عامًا، من ظروف معيشية صعبة للغاية، بعد فقدان مسكنها الخاضع لنظام الإيجار القديم، وفقدان متعلقاتها الشخصية، بالإضافة إلى إصابة أدت إلى عجز كامل، ما جعلها تعيش لفترة على أحد الأرصفة بلا مأوى.

ومع انتشار قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت الوزيرة مايا مرسي فورًا لإيوائها في إحدى دور الرعاية بمحافظة الجيزة، وتوفير كافة أوجه الدعم الاجتماعي والطبي.

وأرسلت وزارة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع لمتابعة حالتها ميدانيًا، والعمل على انتشالها من واقعها القاسي إلى بيئة أكثر أمانًا واحتواءً، مع تقديم رعاية صحية ونفسية متكاملة.

المهندسة ليلى إبراهيم من المعاناة إلى تكريم الرئيس السيسي

حرصت الوزيرة على زيارة المهندسة ليلى داخل الدار للاطمئنان عليها، في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام المباشر بالإنسان قبل كل شيء.

ومع تحول قصتها من الشارع إلى التكريم الرسمي، ظهرت ليلى على مائدة الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، في مشهد يعكس تقدير الدولة للمرأة ودعمها المستمر لكل من تخطى الصعاب وقدم مثالًا على الصمود والقوة.

اقرأ أيضًا:

"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات

السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين

الرئيس السيسي: مصر تدين الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة