إعلان

مساعد وزير الخارجية الأسبق: استهداف المفاعلات النووية تهديد لأمن الخليج

كتب : داليا الظنيني

10:07 م 25/03/2026

السفير أيمن مشرفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، من التداعيات الكارثية لأي مساس بالمنشآت النووية، لافتاً إلى تنبيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تضرر مبنى في محيط محطة "بوشهر". وقال "مشرفة" إن البيانات الحالية المتعلقة بالقياسات الإشعاعية لم تؤكد وجود خطر تسريب كبير يهدد المنطقة حتى هذه اللحظة، إلا أن الوضع يظل قيد المراقبة اللصيقة.

السفير أيمن مشرفة: أي تسرب إشعاعي إيراني تهديدًا مباشرًا لمنطقة الخليج

وأضاف "مشرفة" خلال استضافته عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقع الجغرافي للمفاعل القريب من الحدود الكويتية يجعل من أي تسرب إشعاعي تهديدًا مباشرًا لمنطقة الخليج قاطبة، مشيرًا إلى أن تلوث الملاحة البحرية قد يدفع بالصراعات الحالية إلى مستويات غير مسبوقة من الخطورة، وهو مسار كارثي تسعى كافة الأطراف الدولية لتجنبه.

وأوضح السفير الأسبق أن السياسة الأمريكية تبتعد، حسب تقديره، عن وضع المواقع النووية ضمن بنك أهدافها العسكرية، مستشهداً بـ "الوصمة التاريخية" التي تطارد الوعي الأمريكي منذ قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.

وذكر أن ما يشهده العالم حاليًا هو "لعبة في منتهى الخطورة" قد تقود المجتمع الدولي نحو منحدر من العواقب الوخيمة التي لا يمكن السيطرة عليها.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
شئون عربية و دولية

رويترز: إيران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
شئون عربية و دولية

إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز

حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

