حذر السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، من التداعيات الكارثية لأي مساس بالمنشآت النووية، لافتاً إلى تنبيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تضرر مبنى في محيط محطة "بوشهر". وقال "مشرفة" إن البيانات الحالية المتعلقة بالقياسات الإشعاعية لم تؤكد وجود خطر تسريب كبير يهدد المنطقة حتى هذه اللحظة، إلا أن الوضع يظل قيد المراقبة اللصيقة.

السفير أيمن مشرفة: أي تسرب إشعاعي إيراني تهديدًا مباشرًا لمنطقة الخليج

وأضاف "مشرفة" خلال استضافته عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقع الجغرافي للمفاعل القريب من الحدود الكويتية يجعل من أي تسرب إشعاعي تهديدًا مباشرًا لمنطقة الخليج قاطبة، مشيرًا إلى أن تلوث الملاحة البحرية قد يدفع بالصراعات الحالية إلى مستويات غير مسبوقة من الخطورة، وهو مسار كارثي تسعى كافة الأطراف الدولية لتجنبه.

وأوضح السفير الأسبق أن السياسة الأمريكية تبتعد، حسب تقديره، عن وضع المواقع النووية ضمن بنك أهدافها العسكرية، مستشهداً بـ "الوصمة التاريخية" التي تطارد الوعي الأمريكي منذ قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية.

وذكر أن ما يشهده العالم حاليًا هو "لعبة في منتهى الخطورة" قد تقود المجتمع الدولي نحو منحدر من العواقب الوخيمة التي لا يمكن السيطرة عليها.

