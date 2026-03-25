افتتح الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات اليوم الحقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بقرية الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع شركة الدلتا للسكر، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد عبد العظيم أن التوسع في زراعة بنجر السكر يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، لما يتمتع به من مزايا إنتاجية واقتصادية، وقدرته على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، فضلًا عن دوره الفعال في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار عبد العظيم إلى أهمية استكمال جهود استنباط أصناف جديدة من خلال برامج التربية، وتعزيز التعاون الدولي مع الدول التي تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال، بما يشمل تنفيذ برامج مشتركة للتهجين والانتخاب والتقييم، بهدف إنتاج تقاوي بنجر سكر مصرية عالية الجودة، ودعم توجه الدولة نحو توطين صناعة التقاوي، مؤكدا مواصلة مركز البحوث الزراعية جهوده في تطوير أصناف عالية الإنتاجية وأكثر تحمّلًا للإجهادات البيئية ومقاومة للأمراض، بما يتواكب مع التغيرات المناخية ويسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وشدد عبد العظيم على استمرار تكثيف الأنشطة الإرشادية والتطبيقية بمختلف المحافظات، دعمًا لجهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي المستدام.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد رئيس المركز الحقول الإرشادية، حيث اطلع على أحدث الأصناف المنزرعة، واستمع إلى شرح تفصيلي من الباحثين حول حزمة التوصيات الفنية المتكاملة، والتي تشمل إعداد الأرض، ومواعيد الزراعة المثلى، ونظم الري الحديثة، وبرامج التسميد المتوازن، وصولًا إلى أساليب الحصاد التي تضمن تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول، مع التأكيد على الاستخدام الرشيد للموارد.

وشهد اليوم الحقلي تفاعلًا واسعًا من المزارعين، الذين أشادوا بأهمية هذه اللقاءات في رفع الوعي الزراعي وتعزيز التواصل المباشر مع الخبراء، بما يسهم في حل المشكلات التطبيقية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

