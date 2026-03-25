بعد موجة الطقس السيئ.. موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب : داليا الظنيني

09:40 م 25/03/2026 تعديل في 09:44 م

حالة الطقس

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تمر بحالة من الاضطراب الجوي الشديد، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالمنازل وعدم المغادرة إلا في حالات الضرورة الملحة للحفاظ على سلامتهم.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إن مصر وقعت تحت تأثير منخفض جوي قوي أدى إلى تقلبات بدأت فجر الأربعاء؛ إذ غمرت الأمطار الرعدية الغزيرة مناطق واسعة شملت مطروح والإسكندرية، ثم امتدت لتصل إلى محافظات الوجه البحري، القاهرة، سيناء، وشمال الصعيد.

وأضاف مدير عام التنبؤات أن هذه الموجة تميزت بتكون سحب رعدية كثيفة، في حين تعرضت محافظات الجنوب مثل قنا والأقصر وأسوان لعواصف ترابية شديدة تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق بشكل ملحوظ.

موعد تحسن الطقس في مصر

وأوضح أن اليوم الأربعاء يمثل ذروة عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن حدة الأمطار ستبدأ في الانحسار التدريجي بدءًا من يوم الخميس، رغم استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة في بعض المناطق الجنوبية.

وأكد في ختام حديثه أن بدايات فصل الربيع هذا العام جاءت محملة بتغيرات مناخية حادة وسريعة، مشيرًا إلى احتمالية تكرار مثل هذه الموجات المتقلبة خلال الأسابيع القادمة.

