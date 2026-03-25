أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق تشهد حالياً تراجعاً ملحوظاً في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشيراً إلى أن استقرار منظومة الإنتاج بدأ ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المستهلك.

مرونة الأسعار وآليات السوق

وفي مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قال ثروت الزيني إن الانخفاض الحالي في الأسعار يبرهن على أن الدواجن سلعة شديدة المرونة، حيث تخضع أسعارها بشكل مباشر لآليات العرض والطلب التي تحكم السوق المصري."

زيادة المعروض بعد طفرة رمضان

وحول أسباب هذا التراجع وتوفر السلعة، أضاف نائب رئيس الاتحاد أن هناك طفرة في الإنتاج الداجني بلغت نسبتها نحو 25%، موضحاً أن شهر رمضان كان موسماً استهلاكياً بامتياز شهد ضغطاً كبيراً في عمليات السحب والشراء، وهو ما اختلف كلياً في الوقت الراهن.

تراجع الأسعار في المزارع

وبشأن مستويات الأسعار الحالية بعد هدوء وتيرة الاستهلاك، تابع الزيني قائلاً:"مع انخفاض الضغط الشرائي بدأت المنحنيات السعرية في التراجع، حيث سجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة نحو 78 جنيهاً، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً لاستقرار السوق."

الاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات

وفيما يتعلق باستدامة القطاع وقدرته على الصمود، أوضح ثروت الزيني أن قطاع الدواجن في مصر حقق نجاحاً كبيراً في ملف الاكتفاء الذاتي، مما منحه القوة اللازمة لمواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.