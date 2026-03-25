"منتجي الدواجن": زيادة الإنتاج بنسبة 25%.. و78 جنيهاً سعر الكيلو بالمزرعة

كتب : داليا الظنيني

11:46 م 25/03/2026

أسعار الدواجن

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسواق تشهد حالياً تراجعاً ملحوظاً في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشيراً إلى أن استقرار منظومة الإنتاج بدأ ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المستهلك.

مرونة الأسعار وآليات السوق

وفي مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قال ثروت الزيني إن الانخفاض الحالي في الأسعار يبرهن على أن الدواجن سلعة شديدة المرونة، حيث تخضع أسعارها بشكل مباشر لآليات العرض والطلب التي تحكم السوق المصري."

زيادة المعروض بعد طفرة رمضان

وحول أسباب هذا التراجع وتوفر السلعة، أضاف نائب رئيس الاتحاد أن هناك طفرة في الإنتاج الداجني بلغت نسبتها نحو 25%، موضحاً أن شهر رمضان كان موسماً استهلاكياً بامتياز شهد ضغطاً كبيراً في عمليات السحب والشراء، وهو ما اختلف كلياً في الوقت الراهن.

تراجع الأسعار في المزارع

وبشأن مستويات الأسعار الحالية بعد هدوء وتيرة الاستهلاك، تابع الزيني قائلاً:"مع انخفاض الضغط الشرائي بدأت المنحنيات السعرية في التراجع، حيث سجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة نحو 78 جنيهاً، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً لاستقرار السوق."

الاكتفاء الذاتي ومواجهة التحديات

وفيما يتعلق باستدامة القطاع وقدرته على الصمود، أوضح ثروت الزيني أن قطاع الدواجن في مصر حقق نجاحاً كبيراً في ملف الاكتفاء الذاتي، مما منحه القوة اللازمة لمواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

فيديو قد يعجبك



"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
شئون عربية و دولية

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
أخبار مصر

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
شئون عربية و دولية

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
محمد صلاح العزب: "وقائع سفاح التجمع مستوردة ومختلفة عن المجتمع بتاعنا"
سينما

محمد صلاح العزب: "وقائع سفاح التجمع مستوردة ومختلفة عن المجتمع بتاعنا"

أخبار

المزيد

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟