أكد أحمد عزام، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أن المشهد الجيوسياسي المتوتر الذي يشهده العالم منذ مطلع عام 2022 أحدث تصدعًا ملموسًا في سيطرة الدولار الأمريكي على قطاع الطاقة العالمي.

توجه نحو اعتماد العملات الوطنية في هذه الدول

وقال عزام، خلال استضافته في برنامج "أرقام وأسواق" عبر فضائية "أزهري"، إن توجه قوى اقتصادية كبرى مثل: الصين وروسيا والهند نحو اعتماد العملات الوطنية كـ "اليوان والروبل والروبية" في تسويات تجارة النفط، يعد بمثابة الخطوة الأولى لكسر قيود نظام "البترودولار" الذي ساد لعقود طويلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تصاعد النزعات الحمائية وفرض التعريفات الجمركية دفعا العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى مراجعة استراتيجياتها، من خلال تقليص حيازتها من الأصول المقومة بالعملة الأمريكية والتوجه بكثافة نحو الذهب كبديلاً آمناً.

وشدد عزام على أن التحرر التام من عباءة الدولار لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، واصفاً إياه بالهدف "بعيد المنال" في الوقت الراهن؛ وذلك لعدم توفر بديل نقدي متكامل يمتلك القدرة على تلبية ضخامة المعاملات التجارية الدولية، موضحاً أن بناء احتياطيات نقدية قوية بالعملات البديلة هو مسار طويل قد يمتد لسنوات عديدة قبل أن نرى خريطة عملات عالمية جديدة.

