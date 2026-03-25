أشاد اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي، الخبير العسكري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة لوقف الحرب الإيرانية- الأمريكية التي اندلعت مؤخرًا، والتي ارتفع على أثرها أسعار النفط العالمية، وأصبحت تشكل خطرًا على خارطة الاقتصاد العالمي.

وقال الحلبي في تصريحاته لـ"مصراوي"، إن مصر على مر التاريخ تُعد ميزان الاستقرار الإقليمي لكافة بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن التحرك المصري منذ بداية الأزمة يهدف إلى نزع فتيل الحرب وعدم اتساع دائرة الصراع؛ حتى لا يتكبد العالم خسائر اقتصادية يصعب تعويضها فيما بعد أو التعامل مع تداعياتها.

وأشار الحلبي إلى أن المشاورات التي أجرتها الدولة المصرية مؤخرًا لوقف الحرب والعودة إلى طاولة التفاوض تأتي انطلاقًا من دورها المحوري والإقليمي الذي يتبنى السلم الدولي وحل الأزمات وعدم اتساعها.

وأوضح الحلبي أن إيران لا تزال دولة قوية ودورها فعال رغم تداعيات الحرب، موضحًا أن اغتيال قادتها أو مرشدها لا يمثل أي هزيمة لها، نظرًا لأن نظام الحكم فيها سياسي- ديني متغلغل في مفاصل الدولة والشعب الإيراني الذي يتبنى فكرة الشهادة ولا تراجع.

وحول التهديدات الأمريكية بالاجتياح البري لطهران، قال الحلبي إن ذلك لن يحدث على الإطلاق، نظرًا لأن إيران دولة كبيرة وجيشها قوي وشعبها متلاحم ككتلة واحدة، ومرجعيته سياسية- دينية قائمة على مبدأ النصر أو الشهادة.

اقرأ أيضا:

