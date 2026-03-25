أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي الضمانة التي تبقى الوطن قويًا ومتماسكًا، والركيزة التي يستند إليها في مسيرته نحو التقدم والرخاء.

رسالة الرئيس السيسي للمرأة المصرية

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، مخاطبًا الحضور: "اسمحوا لي أن أتقدم بكل التحية والإجلال إلى الأم المصرية العظيمة، التي سهرت الليالي وصبرت على الشدائد، وضحت بأغلى ما تملك في سبيل الوطن والواجب".

وأضاف الرئيس السيسي: "إلى كل أم مصرية فقدت ابنًا أو ابنة، فقد حولت الألم إلى أمل، والخوف إلى قوة، والتحدي إلى حافز للاستمرار في مسيرة الوطن نحو غايته المنشودة".









"مصر بحاجة لتماسك أبنائها".. السيسي: الحكومة جاهزة لتلقي أي اقتراحات لحل المشكلات

السيسي ردًا على انتقادات الحكومة: قراراتنا مدروسة ونختار الأقل تكلفة على المواطنين