أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرًا لترشيد استهلاك الطاقة، والمقرر تطبيقها بدءًا من السبت 28 مارس ولمدة شهر، لن تؤثر على السائحين أو تجربتهم السياحية أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر.

حقيقة استثناء المقاصد السياحية من مواعيد غلق المحال التجارية

وأوضح وزير السياحة، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات تشمل تحديد مواعيد غلق المحال التجارية في الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، و10 مساءً يومي الخميس والجمعة، لكنها لا تشمل المقاصد والمطاعم السياحية، إذ تم استثناؤها بالكامل لضمان استمرار تقديم الخدمات السياحية بالكفاءة والجودة المعتادة.

شريف فتحي: الوجهات السياحية مستمرة في استقبال الزوار

وأضاف شريف فتحي، أن جميع الوجهات السياحية في مصر، مثل: الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان وشرم الشيخ، مستمرة في استقبال زائريها بصورة طبيعية، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة ومتميزة، تعكس المكانة الرائدة لمصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا.

اقرأ أيضًا:

مصر وبريطانيا تتفقان على دفع نمو الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك