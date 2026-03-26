إعلان

وفاة والدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق

كتب : مصراوي

04:41 ص 26/03/2026

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


توفيت فجر اليوم الخميس، والدة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

قالت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى والدة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي وافتها المنية فجر اليوم".

وأضافت الوزارة: "تُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد الإيمان- على طريق الكافور بالكينج مريوط- بالإسكندرية، على أن يقام العزاء يوم السبت بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

وتتقدم الوزارة بجميع قياداتها وقطاعاتها وهيئاتها بخالص العزاء والمواساة لوزير الزراعة ولأسرة الفقيدة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الزراعة وزير الزراعة وفاة والدة وزير الزراعة وفاة والدة علاء فاروق الزراعة مسجد الشرطة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

