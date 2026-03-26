وفاة والدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق



توفيت فجر اليوم الخميس، والدة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

قالت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى والدة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي وافتها المنية فجر اليوم".

وأضافت الوزارة: "تُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد الإيمان- على طريق الكافور بالكينج مريوط- بالإسكندرية، على أن يقام العزاء يوم السبت بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

وتتقدم الوزارة بجميع قياداتها وقطاعاتها وهيئاتها بخالص العزاء والمواساة لوزير الزراعة ولأسرة الفقيدة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.