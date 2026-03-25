إعلان

الرئيس السيسي: قوة مصر مرتبطة بتمكين المرأة (فيديو)

كتب : أحمد العش

10:16 م 25/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستظل قوية بفضل أمهاتها، ما دامت قلوبهن تنبض بالعطاء والإيمان وتمتد بالعون، وعقولهن تنشر الوعي والفهم بين أبناء الوطن.

رسالة الرئيس السيسي للمرأة المصرية

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، موجّهًا حديثه للمرأة المصرية قائلًا: إن الدولة تمضي بعزم ثابت في مسيرة الحفاظ على حقوق المرأة وضمان مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية بشكل كامل.

استراتيجية تمكين المرأة 2030

وأكد الرئيس السيسي، أن الحكومة ستواصل تعزيز مشاركة المرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، مع التصدي لكل التحديات الثقافية والمجتمعية التي قد تعيق دورها، ضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030.

وأعلن الرئيس السيسي بوضوح أنه أخذ على عاتقه هذا الأمر، معتبرًا إياه من أولويات العمل الوطني، إيمانًا بأن نهضة مصر لا تكتمل إلا بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها في جميع المجالات.



اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

