كتب- محمد نصار:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - شيفت - الكونسلتو)، على واقعة التعدي على سايس نادي القضاة التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وقال "الجلاد"، في فيديو عبر حسابه على فيسبوك: "لما ضابط شرطة، مع تقديري الشديد لكل ضباط الشرطة في مصر، يعتدي بهذه الوحشية وهذا العنف على سايس أمام نادي قضاة مصر على كورنيش النيل، طبقًا لبيان نادي القضاة اللي صدر، بيسرد وقائع هذه الواقعة، وعايز أقول إنها مش واقعة دي مصيبة، أن يكون هناك هذا القدر وهذا الحجم من الاستخدام المفرط للسلطة على راجل غلبان بيشتغل سايس، يبقى في حاجة غلط، نادي القضاة قال في بيانه وأنا بحيي نادي القضاة وكل قضاة مصر بصراحة، الجملة الأخيرة اللي ختم بيها البيان، قال إن كرامة هذا السايس الذي يعمل في نادي القضاة هي من كرامة كل القضاة، وإنه يعتز بكل العاملين أيًا كانت درجة أي حد في نادي القضاة، بنفس القدر لاعتزازه بالسادة القضاة في مصر".

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: "أنا متوقف أمام هذه النقطة بالتحديد، نادي قضاة مصر ضرب مثل ونموذج شديد الاحترام والتحضر والقوة في الحفاظ على كرامة العاملين فيه، قضاة أو غير قضاة، السايس هو له كرامة أيضًا هو إنسان، مواطن مصري يجب أن نحافظ على كرامته".

وواصل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: "النقطة التانية تتعلق بأمراض السلطة، خلوني بس اتوقف أمام هذه النقطة، وأنا أتحدث عن واقعة محددة صدر فيها بيان من نادي القضاة وبيان من وزارة الداخلية الموقرة في مصر، وقالت إن الضابط تم إحالته للتحقيق، وإن ده تم في غير أوقات العمل الرسمية بتاعته، ده كلام جميل، وكلامي ده مش بعممه، ولكن أنا بتوقف عند أمراض السلطة لدى البعض، إحنا في مصر للأسف، عودنا الكثيرين من أصحاب السلطة على مدى عود طويلة، على فكرة أنه فوق القانون، وأن المواطن العادي في مصر يجب أن يُحاسب وقتي في المكان ده، فهو صاحب سلطة ممكن يضربه ويفلت من العقاب، يضربه ضرب صعب جدًا، أنا شوفت الفيديو قلبي وجعني على هذا الشاب، السايس، المواطن المصري اللي اضرب بالشكل ده".

وأضاف: "فكرت، ودايمًا بحب أحلل الفكرة كده، هو عمل كده ليه هذا الضابط!، أكيد كل ضباط مصر محترمين جدًا ورائعين، لكن في استثناءات، في ظواهر سلبية وأشخاص سلبيين في كل عمل أو وظيفة في مصر، الضابط ده عمل ده ليه؟، لأنه اتعود أن عنده سلطة قوية جدًا فوق القانون، وأنه يستطيع أن ينفذ القانون اللي هو شايفه في نفس المكان ويعتدي على هذا السايس، المسألة دي محتاجة نتوقف أمامها كثيرًا ونقول إننا بحاجة ماسة جدًا لإعادة تعريف مصطلح السلطة في مصر، أنت في مكان أو وظيفة مدياك سلطة، السلطة دي مسارات استخدامها واستعمالها وتوظيفها في المجتمع، الشرعية، رايحة فين وجاية منين.. أنت صاحب سلطة وضبطية، رائع جدًا، أنت ضابط، أنت قاضي، لكن القانون يرتب صلاحياتك وسلطاتك، والإفراط في استخدام هذه الصلاحيات أو السلطات أو وضعها في مسار ظالم لمواطن عادي لا يمتلك هذه السلطات، بيعني أن لدينا أمراض اجتماعية ونفسية عند البعض".

وتساءل "الجلاد": المواطن اللي تعرض لمثل هذا الاعتداء الوحشي بهذا الشكل على يد صاحب سلطة، هيكون شعوره وإحساسه وانتمائه لبلده شكله إزاي لما ميعرفش ياخد حقه؟، طب هذا السايس وجد كيان كبير قوي جدًا اسمه نادي قضاة مصر، فاستطاع أن يقف في مواجهة هذه الواقعة وأن يطالب بحقوق هذا السايس لأن كرامته من كرامة نادي قضاة مصر، وقضاة مصر الأجلاء، طب ما في مواطنين كتير بيحصل ليهم ده، وممكن ميتصورش، ولا يشتكي، أنا عارف ده تصرف فردي بيعبر عن الشخص أو الضابط اللي عمل ده، وأكيد ضباط الشرطة في مصر بعيدين عن ذلك، لكن التصرف الفردي يجب أن يُحاسب عليه صاحبه فورًا وعلطول عشان متتكررش تاني، المرة دي نادي القضاة تصدى للموضوع، ووزارة الداخلية، في مرات تانية، وقائع تانية، ممكن ميكونش قدام نادي القضاة فالمواطن ميخدش حقه".

وأوضح "الجلاد": "يا جماعة، الأمراض دي محتاجين نتغلب عليها، أنت مش وظيفتك كذا فتبقى فوق القانون، ومش سلطاتك كذا فمتتحاسبش، ومش صلاحيتاك اللي بيرتبها القانون كذا فتعتدي وتظلم مواطن في كرامته وبدنه، إحنا محتاجين نعرف كويس جدا، أن المواطن له حقوق، وهذه الحقوق ليست خصمًا من أي فئة، الراجل السايس بيطبق النظام والقانون، بيقولك متركنش قدام النادي، المكان ده غير مخصص للركنة، فينضرب ليه!، يُعتدى عليه ليه!، يتهان ليه! أنا بأقول للمرة المليون، إحنا محتاجين نستخدم سلطاتنا بشكل رشيد، صاحب السلطة مقيد بسلطات وصلاحيات، الإفراط فيها بيؤدي لمشاكل ضخمة جدًا".

واختتم قائلًا: "كويس أن نادي القضاة عمل ده، وكويس وبحيي وزارة الداخلية أنها تصدت للواقعة، وبتحقق معاه، لكن عايز أقول لأصحاب السلطة في مصر، بالراحلة شوية، بالراحة، اللي إداك سلطة لازم يحاسبك عليها، وقبل ما السلطات والقانون يحاسبوك عليها في مصر، ربنا هيحاسبك، بالراحة شوية، بلاش العظمة دي علشان عندك سلطات، بلاش الغطرسة دي، بلاش السطوة دي على المواطنين العاديين، الناس فيها اللي مكفيها".