المريض يتحمل 70%.. التأمين الصحي يقرر تعديل مساهمة "الأدوية التجارية"

كتب- أحمد جمعة: (محدث ومعدل)

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تعديل مساهمة المرضى لجميع الأصناف الدوائية التجارية، ليصبح ما يتحمله المريض هو 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، شاملًا الضريبة وأي مصاريف أخرى.

وقررت الهيئة استثناء 3 أصناف دوائية فقط من هذا القرار، تشمل: البلافكس، والإنترستو والإنسولين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل..

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الهيئة توفّر منذ أكثر من 20 عامًا نوعين من الصيدليات للمؤمّن عليهم: صيدليات مدعومة تُقدّم الأدوية مجانًا، وصيدليات تجارية تتيح الحصول على الأدوية بالأسماء التجارية، مقابل مساهمة مالية يتحمّلها المريض.

وأوضح المصدر أن الصيدليات التجارية أُنشئت استجابة لرغبات بعض المرضى الذين كانوا يفضّلون صرف أدويتهم بالأسماء التجارية، رغم توفّر البدائل المجانية، لذلك أُتيح لهم الحصول على هذه الأدوية مع سداد فارق السعر بين ما توفره الهيئة من خلال المناقصات، وسعر السوق التجاري.

وأكد أن ما جرى هو فقط تعديل في آلية تسعير أدوية الصيدليات التجارية فقط من قيمة مالية ثابتة إلى نسبة مئوية من سعر الدواء. مشددا على عدم تأثر الدواء المجاني بالتعديلات.