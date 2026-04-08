مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

شهدت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فعاليات يوم التميز لإدارة التفتيش القضائي، بحضور رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى، وقيادات الإدارات والوحدات المركزية، وأعضاء التفتيش القضائي.

إنجاز مذهل ونسبة إنجاز 100٪ تحت إشراف رئيس النيابة الإدارية

افتتح الحدث بعرض فيلم قصير أعده مركز الإعلام والرصد، استعرض الإنجازات البارزة للإدارة، حيث حققت نسبة إنجاز 100٪ من الأعمال الموكلة خلال عام 2025، مما عكس تفاني فريق العمل وكفاءة الأداء المؤسسي.

تخلل الفعالية كلمات للمستشار محمد عبد الهادي، استعرض خلالها دور إدارة التفتيش القضائي في الإشراف على انتخابات مجالس إدارات الأندية والنقابات، واللجنة الدائمة لوضع الضوابط المنظمة لهذه العملية، والتي أقرها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وألقى المستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، كلمة شكر لرئيس الهيئة لدعمه المتواصل، مؤكدًا أن هذا الدعم ساهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بينما أشاد رئيس الهيئة، المستشار محمد الشناوي، بالدور المحوري للإدارة في تعزيز الانضباط والشفافية، وتحقيق نسبة إنجاز تتجاوز 99٪ من القضايا خلال العام القضائي.

اختتمت الفعالية بتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي، وإهداء درع تقديري لرئيس الهيئة عرفانًا بدعمه المستمر، مؤكدين أن الإنجازات تمثل التزام النيابة الإدارية برسالتها السامية في تحقيق العدالة والكفاءة.