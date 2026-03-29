الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

أمام شاشات التلفزيون، وقف الإرهابي علي محمود محمد عبد الونيس يدلي باعترافاته التي كشفت كيف تحول من عنصر إخواني يكتفي بالعمل التنظيمي التقليدي إلى الانخراط في الجناح المسلح لحركة "حسم" الإرهابية التابعة للجماعة.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن ونيس التحق بجماعة الإخوان خلال سنوات دراسته الجامعية، حيث شارك في أنشطة ما عُرف بـ"لجنة العمل العام"، وهي إحدى البوابات التنظيمية التي يتم من خلالها تصعيد العناصر الأكثر نشاطا داخل الهيكل التنظيمي.

ومع تصاعد الأحداث بعد عام 2013، دخل ونيس مرحلة أكثر تعقيدا، إذ أشار في اعترافاته إلى أنه منذ عام 2014 بدأ تواصله مع قيادات هاربة خارج البلاد، من بينهم يحيى موسى، الذي لعب دورا في استقطابه نحو العمل المسلح، وتدريبه على تنفيذ عمليات تستهدف مؤسسات الدولة.

إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

ويكشف مسار ونيس عن انتقال واضح من العمل العلني إلى النشاط السري، حيث اعتمد على استخدام أسماء حركية متعددة لتفادي الملاحقة الأمنية، في إطار ما وصفه بعمله داخل الجناح المسلح للتنظيم.

كما أقر ونيس، في اعترافاته المصورة بالفيديو، بتلقي تدريبات متخصصة على تنفيذ أعمال عدائية، ضمن مخطط أوسع استهدف زعزعة الاستقرار، وفق ما جاء في روايته أمام جهات التحقيق.

وتأتي هذه الاعترافات، بحسب وزارة الداخلية، ضمن جهودها في تتبع العناصر المتورطة في قضايا الإرهاب، وكشف آليات عمل التنظيمات المسلحة، التي تعتمد على استقطاب الشباب وتدرجهم داخل هياكل تنظيمية تنتهي إلى العمل المسلح.

اقرأ أيضا:

