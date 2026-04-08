مليون جنيه على كل مواطن.. مقترح برلماني لسداد ديون مصر خلال شهر

كتب : نشأت حمدي

09:36 م 08/04/2026

النائب محمد سمير بلتاجي

قال النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بصدد التقدم بمقترح، يتضمن مبادرة مجتمعية موسعة تستهدف تسديد ديون مصر الخارجية خلال شهر واحد، عبر مشاركة شريحة محددة من المواطنين القادرين.

وأوضح بلتاجي في بيان له اليوم، أن المقترح يقوم على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، من خلال تبرع كل فرد منهم بمليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون أول المتبرعين، في إطار تحمل المسئولية الوطنية ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن المقترح لا يزال قيد الإعداد والدراسة تهميدًا لطرحة رسميا خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل المقترح

وأشار إلى أن المقترح لا يستهدف تحميل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، بل يركز على الفئات المقتدرة، معربًا عن أمله في قبول المبادرة وتفاعل رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة معها، باعتبارها واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الدقيقة

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في سياق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، وعدم ترك العبء كاملًا على الدولة.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل كذلك آلية لسداد جزء من الديون الداخلية، عبر مساهمة 10% من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

وأضاف أن فكرة مطالبة الحكومة وحدها بالتصدي للديون لم تعد كافية، معتبرًا أن مصر تمر بمرحلة "اقتصاد حرب" تستوجب تضافر جهود جميع الفئات، خاصة القادرين، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

