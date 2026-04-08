أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

كتب : محمد سامي

11:03 ص 08/04/2026 تعديل في 11:10 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع في الساعات الأولى من صباح اليوم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك: وهو خبر بلا شك أثلج صدور الملايين من محبى السلام في سائر بقاع الأرض، وأدعو الله - عز وجل - أن يُكلل ذلك التطور الإيجابي باتفاق دائم لوقف الحرب فى المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق ما تتطلع اليه شعوبها من تنمية وتقدم وازدهار.
وأضاف السيسي: أجدد التأكيد على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة فى هذه الظروف الدقيقة، واهمية أن يراعي أي اتفاق قادم الشواغل والمتطلبات الأمنية المشروعة لها .
وتابع: مصر إذ تثمن قرار الرئيس ترامب فى الإصغاء إلى صوت العقل وإعلاء قيم الإنسانية والسلام، فإنها تدعو كافة الأطراف للانخراط بجدية في المباحثات، وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة و العالم.
وأكمل السيسي: ستظل مصر - قيادة وحكومة وشعبا - داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا فى دول الخليج والعراق والأردن، وسوف أستمرّ في بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل فى منطقتنا وفي العالم بأسره.

مصر ترحب باتفاق وقف حرب إيران

كانت مصر بدورها رحبت مصر بإعلان ترامب التوصل إلى وقف لاطلاق النار مع إيران يستمر أسبوعين.

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أعرب خلال اتصال هاتفي بالموفد الأميركي ستيف ويتكوف فجر الأربعاء عن "التقدير البالغ لهذه الخطوة الأميركية الهامة لإعطاء الدبلوماسية الفرصة والعمل على بدء عملية جدية للتفاوض بين الجانبين الأميركي والإيراني".

واعتبرت الخارجية أن "تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين يعد تطورا إيجابيا هاما نحو تحقيق التهدئة المنشودة.. ولإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء".

