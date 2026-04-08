اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن سبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة على لبنان قد يعود إلى أن "القادة الإسرائيليين غير راضين عن تحرك الولايات المتحدة من وراء ظهرهم" لإتمام المفاوضات مع إيران والتوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين.

يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه جيش الاحتلال موجة واسعة من الغارات، وُصفت بـ"الأضخم"، طالت مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت والضواحي الجنوبية، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، وفق التقدير الأولي لوزارة الصحة اللبنانية.

وقال مدير مشروع إسرائيل-فلسطين في مجموعة الأزمات الدولية، ماكس رودنبيك، في تصريحات لمصراوي، إنه "وفقًا لباكستان، التي توسطت في الاتفاق السريع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يفترض أن يشمل المنطقة بأكملها، بما في ذلك وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وقد توقفت بالفعل مجموعة حزب الله المدعومة من إيران عن إطلاق النار على القوات الإسرائيلية صباح الأربعاء".

وأوضح "رودنبيك" أنه "رغم وقف إطلاق النار مع إيران، واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان، بل أصدرت تهديدات جديدة باستهداف المزيد من أنحاء البلاد".

وتقول إيران إنه إذا لم تتوقف إسرائيل، فستستأنف هجماتها ضدها.

وعن السبب وراء تلك الهجمات الإسرائيلية، أضاف "رودنبيك" أنه "قد يكون القادة الإسرائيليون غير راضين عن تحرك الولايات المتحدة من وراء ظهرهم، لكن الكثير يعتمد على هذا وقف إطلاق النار الإقليمي الهش بما في ذلك صحة الاقتصاد العالمي بحيث لا يمكن أن يظل رهينة لطموحات إسرائيل في لبنان".

وشدد على أنه "ربما حان الوقت لأن تكبح الولايات المتحدة جماح حليفتها".

ماذا يحدث في لبنان؟

أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، تنفيذ ما وصفه بـ"أكبر حملة قصف منسقة" على لبنان منذ انخراط حزب الله في الحرب مطلع مارس الماضي، موضحًا أنه استهدف نحو 100 موقع شملت مراكز قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

يأتي ذلك في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء لمدة أسبوعين، لا يشمل الساحة اللبنانية.

بدوره، قال وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن مئات الضحايا والمصابين سقطوا في مختلف أنحاء لبنان، جراء الضربات الإسرائيلية المتزامنة، مضيفا أن "المستشفيات في لبنان مكتظة بالضحايا".

وأشار الصليب الأحمر اللبناني، إلى نشر ‏100 سيارة إسعاف للصليب الأحمر تستجيب حاليًّا في المناطق المستهدفة لنقل المصابين.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، "جميع الأصدقاء" إلى المساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت.

وقال سلام عبر حسابه على إكس: "في حين رحّبنا بالاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، وكثّفنا جهودنا للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تواصل إسرائيل توسيع اعتداءاتها التي طالت أحياء سكنية مكتظّة، وراح ضحيتها مدنيون عزّل، في مختلف أنحاء لبنان، ولا سيّما في العاصمة بيروت، غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب، ناهيك عن ضربها عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي لم تحترمها يومًا أصلًا".

