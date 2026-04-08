عاقبت المحكمة الاقتصادية، البلوجر نرمين طارق، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء، والاعتداء على القيم الأسرية.

تحقيقات النيابة مع البلوجر نرمين طارق

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية، أحالت البلوجر نرمين طارق للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بنشر محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق، للبلوجر اتهامات نشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية.

وقال دفاع المتهمة إن تهمة غسل الأموال تم استبعادها من القضية، مشيرًا إلى أن التحقيقات والفحص الدقيق لأوراق الدعوى والمقاطع والمنشورات المنسوبة إلى المتهمة لم تسفر عن أي دلائل تدعم هذه التهمة.