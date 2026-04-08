حكم من الاقتصادية ضد البلوجر نرمين طارق بتهمة نشر محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

09:16 م 08/04/2026

نرمين طارق

عاقبت المحكمة الاقتصادية، البلوجر نرمين طارق، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء، والاعتداء على القيم الأسرية.

تحقيقات النيابة مع البلوجر نرمين طارق

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية، أحالت البلوجر نرمين طارق للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بنشر محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق، للبلوجر اتهامات نشر محتوى خادش للحياء، وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على القيم الأسرية.

وقال دفاع المتهمة إن تهمة غسل الأموال تم استبعادها من القضية، مشيرًا إلى أن التحقيقات والفحص الدقيق لأوراق الدعوى والمقاطع والمنشورات المنسوبة إلى المتهمة لم تسفر عن أي دلائل تدعم هذه التهمة.

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
