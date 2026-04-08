الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها

كتب : رمضان يونس

04:09 م 08/04/2026 تعديل في 06:16 م
    غرام تنهي حياة صغيريها بدافع الشك والانتقام
    غرام تنهي حياة صغيريها بدافع الشك والانتقام
    غرام تنهي حياة صغيريها بدافع الشك والانتقام

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمة "غرام ز." بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامها بقتل طفليها "آدم" و"نوح" ذبحًا بسلاح أبيض، بدافع الانتقام من زوجها، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود صالح محمود، وعمرو أحمد محمد، وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وأمانة سر خالد شعبان وإيهاب سمير.

وكشفت النيابة العامة، في القضية رقم 14797 لسنة 2025 العمرانية، والمقيدة برقم 7679 لسنة 2025، أن المتهمة (22 عامًا) ارتكبت جريمتها مع سبق الإصرار، بعدما عقدت العزم على قتل طفليها إثر خلافات سابقة مع زوجها، وتملكها الشك في خيانته لها.

كيف خططت المتهمة لقتل طفليها

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تستحضر صورة طفلها "آدم"، وكلما رأته تسيطر عليها مشاعر الكراهية، رغم صغر سنه وبراءته، حتى قررت تنفيذ جريمتها.

وأضافت النيابة أن المتهمة، في يوم الواقعة، قيدت يدي وقدمي طفلها "آدم"، وكممت فاه بلاصق، ثم سددت له ضربة بسكين في الرأس من الخلف، قبل أن تجهز عليه بذبحه حتى فارق الحياة، رغم توسلاته لها.

لحظات تنفيذ الجريمة داخل المنزل

ولم تتوقف عند ذلك، إذ أقدمت على قتل طفلها الثاني "نوح" بالطريقة ذاتها، حيث قيدته وكممت فاه، ثم سددت له طعنة في الرأس، وأعقبها بنحر عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت المحكمة، في حكمها، أن الجريمة اقترنت بسبق الإصرار والترصد، وارتكبتها المتهمة بدم بارد، ما استوجب توقيع أقصى عقوبة عليها.

