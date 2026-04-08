ضبطت أجهزة الأمن ببني سويف زوجاً ونجليه لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على زوجته إثر خلافات عائلية ناتجة عن رغبتها في الانفصال والحصول على حقوقها المادية، حيث رصدت الأجهزة مقطع فيديو يوثق استغاثة المجني عليها من بطش ذويها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

زوجة بني سويف في فيديو صادم

كشفت التحريات الأمنية أن الواقعة تعود لتاريخ 31 مارس الماضي، حينما حررت الشاكية بلاغاً رسمياً بمركز شرطة بني سويف ضد عائلتها، ومن جانب آخر، تبيّن أن النزاع اشتعل نتيجة طلب الزوجة الانفصال الودي مع تقاضي كافة مستحقاتها المالية، علاوة على ذلك، استعان الزوج بنجليه للإكراه المعنوي والبدني عليها لمنعها من تنفيذ قرارها.

اعتدوا عليّ بسبب الطلاق

نجحت القوات في محاصرة مكان تواجد المشكو في حقهم ومواجهتهم بالفيديو المتداول الذي رصد واقعة اعتدوا عليّ بسبب الطلاق، وفي السياق ذاته، أقر المتهمون بصحة الاعتداء مبررين فعلتهم برفضهم لمطالب الزوجة المادية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.