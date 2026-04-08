مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن التغييرات التي أجراها الهولندي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، كان لها دور في منح فريقه أفضلية خلال فترات من اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد الكريم، في تصريحات إذاعية، أن تغييرات مدرب الأهلي لم تكن موفقة، وأسهمت في إتاحة الفرصة أمام لاعبي سيراميكا لفرض سيطرتهم وخلق فرص هجومية.

وأضاف أن فريقه أتيحت له فرصتان محققتان بعد تسجيل الهدف الأول، وكان بالإمكان تعزيز التقدم، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في استغلال تلك الفرص بالشكل الأمثل.

مروان عثمان مظلوم في الأهلي

وتطرق المدرب العام لسيراميكا للحديث عن مروان عثمان، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على فرص كافية مع الأهلي، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه يحتاج إلى دعم أكبر من صناع اللعب داخل الفريق.

واختتم عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وكان قريبًا من تحقيق نتيجة أفضل في ظل مجريات اللقاء.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 41 في المركز الثالث، فيا يأتي سيراميكا في المركز الرابع بـ39 نقطة.