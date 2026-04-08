الدوري المصري

وادي دجلة

2 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

12 0
14:30

بيراميدز

إعلان

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي

كتب : محمد خيري

04:48 م 08/04/2026

مباراة الأهلي وسيراميكا

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن التغييرات التي أجراها الهولندي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، كان لها دور في منح فريقه أفضلية خلال فترات من اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد الكريم، في تصريحات إذاعية، أن تغييرات مدرب الأهلي لم تكن موفقة، وأسهمت في إتاحة الفرصة أمام لاعبي سيراميكا لفرض سيطرتهم وخلق فرص هجومية.

وأضاف أن فريقه أتيحت له فرصتان محققتان بعد تسجيل الهدف الأول، وكان بالإمكان تعزيز التقدم، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في استغلال تلك الفرص بالشكل الأمثل.

مروان عثمان مظلوم في الأهلي

وتطرق المدرب العام لسيراميكا للحديث عن مروان عثمان، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على فرص كافية مع الأهلي، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه يحتاج إلى دعم أكبر من صناع اللعب داخل الفريق.

واختتم عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وكان قريبًا من تحقيق نتيجة أفضل في ظل مجريات اللقاء.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 41 في المركز الثالث، فيا يأتي سيراميكا في المركز الرابع بـ39 نقطة.

نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان
براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر
إعلان

إعلان

