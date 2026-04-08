أظلمت الدنيا في وجه "إبراهيم ج"، بعدما سيطرت عليه مشاعر الغضب والخلافات العائلية مع شقيقته "برديس ج"، 22 سنة، ما دفعه إلى التخطيط لقتلها داخل منزل الأسرة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

إبراهيم، 25 سنة، نشأ في أسرة بسيطة بمحافظة الجيزة، توقفت حياته الدراسية عند المرحلة الإعدادية بعد وفاة الأب والأم. برديس بقيت تهتم بالمنزل وخدمة أشقائها، بينما كان إبراهيم يعمل في محل صغير لتوفير احتياجات الأسرة.

قبل الواقعة بيوم، أعد إبراهيم أداة الاعتداء "شاكوش"، أحضرها من محل عمله، وأخفاها داخل منزله، بينما كانت الخلافات مع شقيقته مستمرة على خلفية نزاعات عائلية وألفاظ سب متبادلة بعدما سمع من أحد أصدقائه بسيرة شقيقته "أختك سيرتها وحشه في المنطقة"، ما دفعه للاعتقاد بضرورة التخلص منها.

"إبراهيم" حاول قتل أخته بـ"شاكوش"

في صباح يوم 17 نوفمبر 2025، ومع سكون المنزل وخلوه من باقي الأشقاء، توجه إبراهيم إلى غرفة شقيقته، وأيقظها ثم انهال عليها ضربًا بالشاكوش موجهاً عدة ضربات للرأس والوجه، ظنًا منه أنه قضى عليها، ثم أبلغ شقيقه بارتكاب الواقعة وفر هاربًا من المنزل.

لكن برديس لم تفارق الحياة، إذ تم نقلها إلى مستشفى أوسيم المركزي لتلقي العلاج، حيث ثبتت إصابتها بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ ونزيف داخلي أدى إلى اضطراب في الوعي، وهي إصابات ناجمة عن التعدي بأداة صلبة.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن إبراهيم أعد أداة الاعتداء قبل تنفيذ الجريمة، مع وجود نية مسبقة للشروع في قتل شقيقته.

اعترافات المتهم أمام المحكمة: أنا المجرم

المتهم أقر خلال التحقيقات وأمام المحكمة بارتكابه الواقعة "أنا المجرم"، موضحًا أن دوافعه تعود لخلافات أسرية وحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها بسبب شكه في سلوكها.

رفضت المحكمة دفوع الدفاع بعدم وجود قصد جنائي أو سبق إصرار، معتبرة أن نية القتل ثابتة من خلال إعداد الأداة والتخطيط المسبق وتوجيه ضربات قاتلة إلى مواضع حرجة في جسد المجني عليها، كما تم رفض الدفع بعدم جدية التحريات، مؤكدة أنها تعززت باعترافات المتهم والتقارير الطبية.

وبعد ثبوت توافر أركان جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، قضت الدائرة 15 جنايات بمحكمة جنايات أول درجة بالجيزة بمعاقبة إبراهيم بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.