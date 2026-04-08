إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب

قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران تدرس الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إذا استمرت الهجمات على بيروت.

ومن جانبه قالت وكالة فارس الإيرانية، نقلا عن مصدر أمني-عسكري مطّلع بأن إيران بصدد استكمال الترتيبات لتنفيذ عملية ردع تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، عن المصدر قوله:"إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب استمرار خرق وقف إطلاق النار المؤقت من قبل الجيش الإسرائيلي ضد لبنان والمقاومة الإسلامية فيه، مشيراً إلى أن طهران تعمل حالياً على بلورة ردّ عملياتي مناسب".

وأكد المصدر لوكالة فارس: " أن ثمة توجهاً يتعزز داخل دوائر صنع القرار في طهران مفاده أن استمرار الهجمات الإسرائيلية، رغم التفاهمات القائمة، يعكس إما عجز الولايات المتحدة عن ضبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو منح "سنتكوم" الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك بحرية".

وشن الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سلسلة من الضربات على بيروت، مما أثار حالة من الذعر بين السكان في أعنف هجوم على العاصمة منذ بدء الحرب مع حزب الله

ومن جانبه قال موقع "واللا" العبري : إن نحو 50 طائرة حربية إسرائيلية شاركت بإلقاء 160 قنبلة خلال دقيقة واحدة في مناطق متفرقة من لبنان اليوم.