يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران

كتب : مصراوي

08:07 ص 08/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك اتفاقا طويل الأمد مع إيران يتألف من 15 بندا، وقد تم الاتفاق على معظم بنوده.

أكد ترامب لوكالة "فرانس برس" وجود أساس متين لاتفاق طويل الأمد وسط حالة من عدم اليقين بشأن استئناف الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف: "لدينا اتفاق من 15 بندا، تم الاتفاق على معظمها سنرى ما سيحدث لاحقا سنرى إن كان بإمكاننا إنجازه".

وامتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان سيعود إلى تهديداته السابقة بتدمير محطات الطاقة المدنية والجسور الإيرانية في حال فشل الاتفاق.

وأشار أيضا أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني سيناقش في أي اتفاق سلام.

وأعلن ترامب في وقت سابق موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلا.

وأضاف: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق"، وفقا لروسيا اليوم.

