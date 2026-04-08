فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟

كتب : عاطف مراد

07:49 م 08/04/2026 تعديل في 08:02 م

مشاجرة المرج

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لاتهامهم بقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح قطعية في مشاجرة عنيفة بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك إثر خلافات سابقة ونزاع نشب بينهم خلال حفل زفاف بمنطقة عين شمس.

ونجحت التحريات في تحديد هوية الجناة وضبطهم بمنطقة المطرية وبحوزتهم "2 سلاح أبيض" المستخدمين في الجريمة فوريًا، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة ثأرًا لمشادة كلامية قديمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بكل حسم وقوة لضمان سيادة القانون وحماية أرواح المواطنين.

مشاجرة أجانب بالمرج

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع الفيديو المتداول الذي رصد واقعة اعتداء وحشي بـ مشاجرة أجانب بالمرج، حيث بدأت الواقعة بتلقي بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبال شخصين مصابين بطعنات نافذة لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه. ومن جانب آخر، أفاد المصاب الناجي بأن المتهمين تربصوا بهما في الطريق العام للانتقام منهما، علاوة على ذلك، ساهم الرصد الرقمي للفيديو في سرعة تحديد تحركات الجناة وملاحقتهم فوريًا بشكل قاطع وصارم لفرض الانضباط الأمني بالمنطقة وتأمين الشارع.

خلاف قديم بسبب فرح عين شمس

أقر المتهمون الثلاثة المقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية بأن الدافع وراء الجريمة هو خلاف قديم نشب بسبب فرح عين شمس، حيث وقعت مشادة كلامية حادة بين الطرفين أثناء العرس تطورت إلى حقد دفين.

مقتل شخص وإصابة آخر

وفي السياق ذاته، استل الجناة الأسلحة البيضاء لملاحقة المجني عليهما فوريًا وبكل حسم، ومن جانب آخر، تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث، كما تم تحريز الأدوات المستخدمة في التعدي.


مشاجرة المرج مقتل أجنبي مديرية أمن القاهرة أسلحة بيضاء وزارة الداخلية قسم شرطة المرج

