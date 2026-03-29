كشفت اعترافات القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس، أحد قادة حركة حسم الإرهابية، عن دوره المباشر في التخطيط والتنفيذ لتفجير معهد الأورام بالقاهرة، والذي أسفر عن استشهاد 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين، ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت زعزعة الأمن واستهداف المنشآت الحيوية بالدولة.

اعترافات الإرهابي عبد الونيس لتنفيذ عمليات داخل مصر

وأوضح عبد الونيس أن انضمامه لتنظيم الإخوان بدأ أثناء دراسته في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، حيث شارك في لجان العمل العام والحراك الطلابي، قبل أن يلتحق بلجنة العمل النوعي التي فتحت له باب التواصل مع القيادي الهارب يحيى موسى، الذي كلفه بتنفيذ عمليات مسلحة داخل البلاد.

وأشار إلى أن التدريب العسكري المكثف الذي تلقاه في قطاع غزة استمر أربعة أشهر، وشمل مهارات الميدان، ومضاد الدروع، ومضاد الطيران، والقنص، والهندسة المتفجرة، مؤكدًا أن هذه التدريبات كانت جزءًا من التحضير لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والمدنية على حد سواء.

وقال عبد الونيس إن العملية التي استهدفت معهد الأورام كانت نتيجة تخطيط دقيق، تضمّن تجهيز السيارات المفخخة واختيار توقيت الانفجار بعناية، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن على المعهد وزواره وموظفيه، وكان الهدف الرئيسي نشر الرعب والفوضى وإظهار نفوذ التنظيم الإرهابي.

وأوضحت الاعترافات أن قيادات التنظيم الهاربة بالخارج، أبرزهم يحيى موسى وعلاء السماحي ومحمد رفيق إبراهيم مناع، شاركوا في التخطيط للعمليات وتوجيه عناصر الحركة لتفخيخ السيارات وضمان نجاح التنفيذ، إضافة إلى تأسيس منصات إعلامية مثل "مؤسسة ميدان" للترويج للأكاذيب والتحريض على الفوضى بين المواطنين.

إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

وأكد عبد الونيس أن استهداف معهد الأورام كان رسالة واضحة للجمهور، مفادها أن التنظيم قادر على ضرب أي مؤسسة أو منشأة، وأنه مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الدولة، لكنه أقرّ بأن سرعة التصدي الأمني حالت دون تحقيق أهداف أكبر للعملية.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الاعترافات تكشف أساليب حركة "حسم" الإرهابية في تجنيد الشباب وتحريضهم على المشاركة في أعمال مسلحة، وكذلك التأثير على الرأي العام عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، مؤكدة استمرارها في مواجهة أي مخططات تستهدف الأمن القومي وحماية المواطنين.

وأكد عبد الونيس في ختام اعترافاته أن التنظيم كان يسعى لإظهار قدرته على تنفيذ عمليات معقدة ومترابطة، إلا أن سرعة الأجهزة الأمنية المصرية حالت دون وقوع أضرار أكبر، مشيرًا إلى أن إحباط المخطط مثّل ضربة قوية للجماعة وقياداتها الهاربة بالخارج.

