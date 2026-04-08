الحوثيون يدينون الهجوم الإسرائيلي على لبنان

كتب : د ب أ

09:38 م 08/04/2026

جماعة أنصار الله الحوثية

أدانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على لبنان، معتبرةً ذلك "تأكيد على هزيمة إسرائيل وأمريكا على يد محور المقاومة".

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان "ندين بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب اللبناني والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى".

وأضاف البيان "العدو بهذه الجرائم كالغريق الذي يتشبث بقشة لإنقاذ نفسه من الغرق بعد تيقنه من الهزيمة الساحقة التي مني بها هو وأمريكا على يد محور الجهاد والمقاومة".

واعتبر البيان الهجوم الإسرائيلي على لبنان "إبادة جماعية ارتكبت على مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية".

وأكد البيان، على ما اعتبره "حق لبنان والمقاومة الإسلامية في الرد المشروع على هذا العدوان السافر"، داعياً العالم إلى التضامن الواسع مع الشعب اللبناني.

في السياق نفسه، قال محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في حسابه على منصة "إكس"، "إن اليمن لن يقبل باستباحة كيان العدو الإسرائيلي لأي بلد عربي أو إسلامي وتنفيذ مخططه الإرهابي بـ "تغيير الشرق الأوسط".

وأردف بالقول "لن ينفرد الكيان الصهيوني بلبنان المقاومة والصمود".

وفي وقت سابق اليوم، شنت إسرائيل هجوماً هو الأعنف ضد لبنان، مستهدفة أكثر من 100 موقع خلال عشر دقائق، حد وصف الجيش الإسرائيلي.

وأسفر الهجوم وفقاً لتصريحات وسائل إعلام لبنانية، عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

فيديو قد يعجبك



"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران