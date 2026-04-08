أدانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على لبنان، معتبرةً ذلك "تأكيد على هزيمة إسرائيل وأمريكا على يد محور المقاومة".

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان "ندين بشدة الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب اللبناني والتي خلفت مئات الشهداء والجرحى".

وأضاف البيان "العدو بهذه الجرائم كالغريق الذي يتشبث بقشة لإنقاذ نفسه من الغرق بعد تيقنه من الهزيمة الساحقة التي مني بها هو وأمريكا على يد محور الجهاد والمقاومة".

واعتبر البيان الهجوم الإسرائيلي على لبنان "إبادة جماعية ارتكبت على مرأى ومسمع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية".

وأكد البيان، على ما اعتبره "حق لبنان والمقاومة الإسلامية في الرد المشروع على هذا العدوان السافر"، داعياً العالم إلى التضامن الواسع مع الشعب اللبناني.

في السياق نفسه، قال محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في حسابه على منصة "إكس"، "إن اليمن لن يقبل باستباحة كيان العدو الإسرائيلي لأي بلد عربي أو إسلامي وتنفيذ مخططه الإرهابي بـ "تغيير الشرق الأوسط".

وأردف بالقول "لن ينفرد الكيان الصهيوني بلبنان المقاومة والصمود".

وفي وقت سابق اليوم، شنت إسرائيل هجوماً هو الأعنف ضد لبنان، مستهدفة أكثر من 100 موقع خلال عشر دقائق، حد وصف الجيش الإسرائيلي.

وأسفر الهجوم وفقاً لتصريحات وسائل إعلام لبنانية، عن سقوط مئات القتلى والجرحى.