أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس، أحد قيادات حركة (حسم) الذراع المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، والمتورط في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية بينها محاولة اغتيال رئيس الجمهورية.

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

وقال بيان وزارة الداخلية، "إنه استكمالا لجهود ملاحقة عناصر حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إعداد مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة من خلال القيام بسلسلة من العمليات العدائية والدفع بعضوي الحركة (أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر) لتنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية بالبلاد وما أسفرت عنه الجهود الأمنية بتاريخ السابع من يوليو لعام 2025 من مداهمة مقر اختبائهما بمحافظة الجيزة وتبادل إطلاق النار معهما مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين وإصابة ضابط" .

إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع تحركات أحد أبرز العناصر القائمة على المخطط المشار إليه بالخارج القيادي الإخواني الهارب "علي محمود محمد عبد الونيس" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية أبرزها القضية رقم 120 لعام 2022 جنايات عسكرية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال الشهيد المقدم "ماجد عبد الرازق". واستقدام القيادي الإخواني الهارب من إحدى الدول الإفريقية.

ضبط الإرهابي الهارب علي محمود محمد عبد الونيس

وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط الإرهابي الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد في عدة قضايا، أبرزها محاولة استهداف طائرة الرئاسة واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، وذلك عقب القبض عليه بأحد الدول الأفريقية وإعادته إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة – في بيان نقلته قناة إكسترا نيوز – أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول نشاطه داخل جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركته المباشرة في تنفيذ وتدبير عدد من العمليات الإرهابية، من بينها استهداف كمين العجيزي بمحافظة المنوفية، وتفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب أفراد الشرطة بمدينة طنطا، فضلاً عن ضلوعه في اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي.

وكشفت الاعترافات عن تسلل المتهم عام 2016 إلى إحدى الدول المجاورة بتكليف من الإرهابي يحيى موسى، حيث تواصل مع قيادات تنظيم “مرابطون” الإرهابي، وعلى رأسهم الإرهابي المعدم هشام عشماوي، وشارك في تدشين معسكر بإحدى دول الجوار لتدريب عناصر الحركة على استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والأسلحة الثقيلة.

كما أقر المتهم بقيامه خلال عام 2019، بالاشتراك مع الإرهابيين يحيى موسى ومحمد رفيق مناع وعلاء علي علي السماحي ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ودفعهم لتجهيز سيارات مفخخة، انفجرت إحداها أمام معهد الأورام.

وأضاف البيان أن المتهم اعترف بقيامه خلال عام 2025 بدفع كلٍ من الإرهابيين محمود شحتة علي الجد ومصطفى أحمد محمد عبد الوهاب، المتواجدين بالخارج، للعودة إلى البلاد وتنفيذ عمليات إرهابية، حيث تم ضبطهما مؤخرًا.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى اعتراف المتهم بتأسيسه، بالاشتراك مع عدد من قيادات حركة حسم الإرهابية مع الإرهابي رضا فهمي ويحيى موسى، منصة إعلامية تحت اسم “ميدان”، بهدف ترويج شائعات مغلوطة والتحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، في محاولة لتمكين الجماعة الإرهابية من العودة إلى المشهد السياسي.

وقال القيادي الإخواني علي محمود محمد عبد الونيس في اعترافاته “إنه يبلغ من العمر 34 عاما واستخدم أسماء حركية في الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي منها عمر وكريم والبرنس وأدم وهشام ومحمد فريد والصياد وأخيرا أحمد”.

وأضاف عبد الونيس في اعترفاته “انضممت إلى تنظيم الإخوان في فترة دراستي الجامعية في كلية الزراعة جامعة الأزهر وأنا من زاوية البقلي مركز الشهداء محافظة المنوفية ، وفي عام 2012 تم تكليفي بالعمل في لجنة العمل العام وبعد ذلك توليت مسئولية لجنة الحراك في جامعة الأزهر بالقاهرة وفي عام 2014 انضممت إلى لجنة العمل النوعي في جامعة الأزهر ومنها تواصل معي يحيى موسى وعرض علي فرصة السفر للتدريب في قطاع غزة.

وتابع أنني بالفعل سافرت إلى القطاع من خلال أحد الأنفاق وتم تدريبي هناك على عدد من الدورات والتدريبات العسكرية مثل مهارات الميدان ومضاد للدروع ومضاد للطيران وهندسة المتفجرات والقنص واستمريت لفترة 4 أشهر في قطاع غزة ، وبعد ذلك عدت إلى مصر بتكليف من يحيى موسى لتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والمسلحة داخل مصر كان منها استهداف كمين العجيزي واستهداف مركز الشرطة في طنطا واغتيال اللواء عادل رجائي أمام منزله في مدينة العبور.

وقال “بعد ذلك تم تكلفي بالسفر إلى دول الصومال لاستكمال العمل ، وهناك حاولنا تنفيذ عدد من العمليات العسكرية مثل استهداف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون بمنطقة طرة واستهداف وزير البترول لكن العمليات فشلت ولم تتم” .

وأضاف “بعد ذلك تواصل معي يحيى موسى وسأل عن هل تم تدريبي على الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للطيران مثل سام 7 وسام 17 وأجبيته بالفعل أنه تم تدريبي على الصواريخ في قطاع غزة وأخبرني أن هناك عملية كبيرة يتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة ومطلوب مني تدريب أحد العناصر على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف حتى يقوم بتنفيذ العملية”.

وقال الإرهابي، في اعترافاته، إن الإرهابي يحيى موسى تواصل معه وكلفه بتأسيس معسكر تدريبي في الصحراء الغربية ليكون قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية داخل مصر، موضحًا أن المخطط تضمن استهداف الطائرة الرئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف، وأنه تلقى تدريبات على هذه الصواريخ داخل قطاع غزة، وتمت محاولة تنفيذ العملية إلا أنها فشلت.

وأضاف أن حركة حركة حسم، بقيادة يحيى موسى وعلاء السماحي، سعت بعد ذلك لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة داخل مصر من خلال تفخيخ عدد من السيارات لاستخدامها في هجمات موسعة.

وأوضح الإرهابي أنه توجه لاحقًا إلى القيادي الإخواني حلمي الجزار للحصول على تأشيرة لإحدى الدول، وتمكن من الحصول على التأشيرة وجواز سفر في آخر محطة من تحركاته مقابل مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دولار.

كما أقر بأن عبد الفتاح عطية فاتحه في الانضمام إلى ما يسمى بلجنة الإعلام والتسريبات التي كان مسؤولًا عنها كل من صهيب عبد المقصود وعبد الرحمن الشناف وعبد المجيد مشالي، وتهدف – بحسب اعترافه – إلى جمع معلومات وبيانات عن العاملين بالدولة، وإنشاء مواقع صحفية تظهر في ظاهرها مؤيدة للدولة، بينما تعمل في الخفاء على التواصل مع مسؤولين للحصول على معلومات تُستخدم في زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وتقليب الرأي العام، ومحاولة قلب نظام الحكم، إضافة إلى استغلال ملف المحبوسين سياسيًا للضغط على الدولة.

وقال الإرهابي إنه تلقى تعليمات بتجنيد عناصر داخل مصر للمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية لصالح حركة حسم، حيث تواصل مع محمود شحتة علي الجد، وقام بتجنيد وفرز عدد من العناصر وإنشاء واجهات لاستخدامها في تنفيذ العمليات، كما تواصل مع مصطفى فتحي، الذي استغل مستواه الاجتماعي والمادي المرتفع لاستقطاب دوائر جديدة من العناصر من نفس مستواه للمشاركة في مهام وعمليات لصالح الحركة.

وأضاف أنه بالتزامن مع تحركات منصة “ميدان” الإعلامية، تم الاتفاق على إعادة إحياء العمل المسلح داخل مصر، وتم تكليف عناصر بالدخول إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد المخطط واستهداف العناصر، واصفًا ذلك بأنها كانت ضربة قوية ومؤثرة للحركة.

وأشار الإرهابي إلى أنه التقى لاحقًا بيحيى موسى، وكان تقييمهم أن الضربة كانت قاسية، قبل أن يعرب عن مراجعاته قائلًا إن ما جرى لم يكن حرب دين، بل حرب سلطة وكرسي لا تستحق إراقة الدماء، موجهًا رسالة إلى قيادات التنظيمات المسلحة بوقف إهدار أرواح الشباب وتدمير مستقبلهم من أجل مصالح شخصية أو سياسية أو مالية.

واختتم الإرهابي اعترافاته برسالة قال فيها إنه نادم على ما ارتكبه، ودعا زوجته إلى تربية نجله تربية صحيحة وإبعاده عن أي فكر متطرف، ووجّه رسالة لابنه محمد بالحفاظ على نفسه وعدم إهدار عمره فيما لا يستحق، مؤكدًا دعاءه بأن يغفر الله له أي خطأ أو دم حرام شارك فيه.