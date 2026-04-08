مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية

كتب : أحمد جمعة

03:12 م 08/04/2026

الضربات الإسرائيلية علي لبنان

قال وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن مئات الضحايا والمصابين سقطوا في مختلف أنحاء لبنان، جراء الضربات الإسرائيلية المتزامنة.

وأضاف الوزير أن "المستشفيات في لبنان مكتظة بالضحايا".

وأشار الصليب الأحمر اللبناني، إلى نشر ‏100 سيارة إسعاف للصليب الأحمر تستجيب حاليًّا في المناطق المستهدفة لنقل المصابين.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنّت إسرائيل، الأربعاء، سلسلة غارات على بيروت، مستهدفة أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، فضلا عن ضاحيتها الجنوبية، معقل حزب الله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "نفذنا هجوما واسع النطاق استهدف مراكز قيادة وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جميع أنحاء بيروت".

وأضاف: "هذه أكبر الضربات التي تم تنفيذها ضد البنية التحتية لجماعة حزب الله".

