أحمد موسى: مصر لعبت دورا محوريا في مفاوضات "التهدئة" وترفّعت عن "الشو الإعلامي

كتب : داليا الظنيني

09:35 م 08/04/2026

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية لعبت دوراً محورياً وحاسماً في المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال موسى" ، إن السياسة المصرية تترفع عن السعي وراء "الشو الإعلامي" أو التباهي بما تحققه من نتائج على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى هي الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.

صمت الأجهزة المصرية وبراعة التفاوض

وحول طبيعة التحركات الدبلوماسية والأمنية، أوضح مقدم برنامج «على مسئوليتي» أن أجهزة الدولة المعنية بملفات التفاوض تعمل بصمت تام وبعيداً عن الأضواء.

وذكر أن الدولة المصرية تتحرك بفاعلية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية دون ضجيج، مؤكداً أن "مصر تعمل كثيراً وتتحدث قليلاً"، وهو النهج الذي تتبعه في إدارة الأزمات الكبرى لضمان الوصول إلى نتائج ملموسة.

مواجهة المشككين وثبات الموقف الوطني

وفي سياق رده على الحملات الموجهة، أشار "موسى" إلى رصده لتحركات مريبة ولجان إلكترونية تحاول التقليل من شأن الدور المصري، واصفاً هذه المحاولات بأنها "ليست بريئة".

وقال إن الجميع، في الداخل والخارج، يدرك تماماً حجم التأثير المصري ومستمرون في القيام بالواجب الوطني "شاء من شاء وأبى من أبى"، لافتاً إلى أن هذه الانتقادات لا تثني الدولة عن أداء دورها التاريخي.

استقرار المنطقة وحماية الأمن القومي

وعن الغاية النهائية من هذه الجهود، أردفالإعلامي أحمد موسى ، أن الهدف الأسمى لمصر هو حماية استقرار المنطقة بالكامل وضمان سلامتها من الانزلاق نحو صراعات أوسع.

وأكد أن مصر لا تنتظر كلمات الشكر من أحد على ما تقوم به، لكنها في الوقت ذاته تثمن وتقدر كل الدول التي تنصف الدور المصري وتتحدث عنه بإيجابية وموضوعية.

اقرأ أيضًا:

أحمد موسى ينفي شائعة تلوث المياه وانتشار الألتهاب السحائي

أحمد موسى: باسم عودة كان أفشل وزير تموين وجده أُعدم في تنظيم 1965

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفاوضات أمريكا وإيران على مسئوليتي أحمد موسى حرب إيران

فيديو قد يعجبك



