كشف الفنان حمادة هلال كواليس خلافه مع الفنان تامر حسني، والذي دار حول أغنية "عيش بشوقك"، التي كان من المفترض أن يقدمها حمادة هلال.

وقال حمادة خلال لقائه في أحد البرامج: "وقفته معايا في فرحي وزفّني في العربية، ووارد يكون في شيطان دخل ما بينا. ولو كنت زعلت منك، حقك عليّا، ولو كان موضوع الأغنية، فهي رزقك مش رزقي.. الحمد لله، والواحد ساعات بتروح منه".

تامر حسني يرد

ورد تامر على تصريحاته من خلال منشور له عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام" وكتب: "حبيبي يا حمادة إنت صاحب عمر و راجل محترم طول عمرك، بعد كلامك ده أنا نسيت أي زعل لإني شايفك بتتكلم من قلبك .. شكرا ليك يا حبيبي، وشكرا للصحفي الكبير خالد فرج"

آخر أعمال حمادة هلال

يُذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح - أسطورة النهاية"، وشارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، دنيا عبدالعزيز، وخالد سرحان، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

