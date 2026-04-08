تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند

كتب : محمد نصار

12:25 م 08/04/2026

سكك حديد مصر

أصدرت هيئة سكك حديد مصر تعليمات جديدة بشأن تخطيط جداول القطارات في ظل تطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2026.

يأتي ذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي، ابتدأ من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲٦/٤/٢٤ حتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٩.

وقد تقرر ما يلي:

- عند تمام الساعة ٢٣:٠٠ يوم الخميس الموافق ۲۳ أبريل يقدم التوقيت 60 دقيقة (ساعة) فتصبح الساعة ٢٤:٠٠ ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بأكشاك البلوك والأبراج والمحطات وأكشاك البلوك التي تقفل ليلًا قبل الساعة ٢٣:٠٠ يقدم بها التوقيت 60 دقيقة بعد تبادل علامة القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بهذه الأكشاك.

- من هذا الوقت تقوم القطارات وفقًا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليًا والتعليمات اللاحقة والقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية.

- خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط

1- القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة ٢٣:٠٠ ولغاية الساعة ٢٣:٥٩ تقوم متأخرة ساعة.

2- على محطة القاهرة قيام قطار ٣٥ موعده الساعة ٢٣:١٠ (يقوم الساعة ٠٠:١٠ حسب التوقيت الصيفي).

3- على محطة القاهرة قيام قطار ۸۹۰ موعده الساعة ٢٣:٣٠ (يقوم الساعة ٠٠:٣٠ حسب التوقيت الصيفي).

4- على محطة القاهرة قيام قطار ۱۰۱۰ موعده الساعة ٠٠:٠٥ (يقوم الساعة ٠١:٠٥ حسب التوقيت الصيفي).

5- على محطة سوهاج قيام قطار ۱۸۰ موعده الساعة ٠٠:٠٥ (يقوم الساعة ١:٠٥ . حسب التوقيت الصيفي).

6- على محطة أسوان قيام قطار ۸۳۳ موعده الساعة 00:10 (يقوم الساعة ١:١٠ حسب التوقيت الصيفي).

3f46fc4e-b842-4a3b-ab57-fd2d4e7af0d7

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نووي الأعماق والعقوبات.. ترامب يكشف عن كواليس جديدة لاتفاقه مع إيران
شئون عربية و دولية

نووي الأعماق والعقوبات.. ترامب يكشف عن كواليس جديدة لاتفاقه مع إيران
رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث
أخبار البنوك

رسميا.. مصلحة سك العملة تخطط لطرح عملة معدنية فئة الـ 2 جنيه وإعادة تحديث
شاب ينهي حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات في القليوبية
حوادث وقضايا

شاب ينهي حياته شنقًا أعلى كوبري المظلات في القليوبية
فيديو.. البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني
أخبار مصر

فيديو.. البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
مصراوى TV

د. محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران