أصدرت هيئة سكك حديد مصر تعليمات جديدة بشأن تخطيط جداول القطارات في ظل تطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2026.

يأتي ذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي، ابتدأ من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲٦/٤/٢٤ حتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٩.

وقد تقرر ما يلي:

- عند تمام الساعة ٢٣:٠٠ يوم الخميس الموافق ۲۳ أبريل يقدم التوقيت 60 دقيقة (ساعة) فتصبح الساعة ٢٤:٠٠ ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بأكشاك البلوك والأبراج والمحطات وأكشاك البلوك التي تقفل ليلًا قبل الساعة ٢٣:٠٠ يقدم بها التوقيت 60 دقيقة بعد تبادل علامة القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بهذه الأكشاك.

- من هذا الوقت تقوم القطارات وفقًا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليًا والتعليمات اللاحقة والقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية.

- خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط

1- القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة ٢٣:٠٠ ولغاية الساعة ٢٣:٥٩ تقوم متأخرة ساعة.

2- على محطة القاهرة قيام قطار ٣٥ موعده الساعة ٢٣:١٠ (يقوم الساعة ٠٠:١٠ حسب التوقيت الصيفي).

3- على محطة القاهرة قيام قطار ۸۹۰ موعده الساعة ٢٣:٣٠ (يقوم الساعة ٠٠:٣٠ حسب التوقيت الصيفي).

4- على محطة القاهرة قيام قطار ۱۰۱۰ موعده الساعة ٠٠:٠٥ (يقوم الساعة ٠١:٠٥ حسب التوقيت الصيفي).

5- على محطة سوهاج قيام قطار ۱۸۰ موعده الساعة ٠٠:٠٥ (يقوم الساعة ١:٠٥ . حسب التوقيت الصيفي).

6- على محطة أسوان قيام قطار ۸۳۳ موعده الساعة 00:10 (يقوم الساعة ١:١٠ حسب التوقيت الصيفي).