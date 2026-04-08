وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية قوية للبؤر الإجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، فى إطار استراتيجيتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نشاط بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بعدد من المحافظات، تخصصت فى جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

مقتل عناصر شديدة الخطورة وضبط ترسانة أسلحة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفرت العملية في محافظة الجيزة عن مقتل 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم سابقًا في جنايات مثل "إتجار مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، بلطجة وفرض سيطرة"، كما تم ضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

الداخلية تطيح بالبؤر الإجرامية

شملت المضبوطات نحو طن من المخدرات المتنوعة مثل: الحشيش، الهيدرو، الشابو "آيس"، الإستروكس، الهيروين، بالإضافة إلى 69 قطعة سلاح ناري بينها 51 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 9 فرد خرطوش، ومسدس، بقيمة مالية تقدر بأكثر من 95 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

