إعلان

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

كتب : شيماء مرسي

06:00 م 08/04/2026

الدكتور جمال شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من تأثير الخلافات والعصبية المستمرة على صحة القلب.

هل يمكن أن يؤدي التوتر والعصبية إلى أمراض قلبية مميتة؟

وأوضح شعبان في مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" إن التوتر والانفعال والعصبية يؤديان إلى الإصابة بأمراض قلبية مميتة.

هل تؤدي النرفزة والغضب إلى إرهاق القلب؟

أشار عميد معهد القلب السابق إلى أن النرفزة والغضب يتسببان في ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهذا يضع عبء إضافي على عضلة القلب.
وتزداد خطورة هذا التأثير لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات صحية، حيث يكون القلب لديهم أكثر عرضة للتأثر بهذه التغيرات المفاجئة.

كيف تؤثر العصبية الشديدة على هرمونات التوتر وصحة القلب؟

العصبية الشديدة تزيد من مستويات هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى تضيق الشرايين التاجية، وبمرور الوقت الإصابة بأمراض القلب.

هل تؤثر الخلافات المستمرة على صحة القلب؟

لا تقتصر آثار الخلافات المستمرة داخل الأسرة أو بيئة العمل على الحالة النفسية فحسب، بل تمتد لتشمل الصحة الجسدية أيضا.
إذ يمكن أن يؤدي التوتر المزمن الناتج عن هذه الخلافات إلى إضعاف كفاءة القلب والإصابة بمشكلات قلبية على المدى الطويل.

كيف يمكن التحكم في الانفعالات للحفاظ على صحة القلب؟

نصح شعبان بضرورة التحكم في الانفعالات من خلال ممارسة الرياضة والتنفس العميق وتجنب الدخول في نقاشات حادة قدر الإمكان بالإضافة إلى الحصول على قسط كاف من النوم للحفاظ على صحة القلب وتقليل المخاطر.

أمراض القلب التوتر جمال شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

